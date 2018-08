Pocsék hónapon van túl az olajpiac

A 2018 júliusi összesített teljesítményt tekintve a Brent árfolyama több mint 6, míg a WTI-é körülbelül 7 százalékkal került lejjebb - ez 2016 júliusa óta a legnagyobb havi esést jelenti mindkét nyersolaj típus esetében. Szerda reggel a Brent és a WTI árfolyama egyaránt fél fél százalék alatti mértékű gyengülést mutat.

A havi teljesítmény azonban annak tükrében nem is tűnik olyan borzasztónak, hogy a hónap folyamán több olyan nap is volt, amikor az árfolyamok napon belül is meredeken zuhantak. Július 11-én a Brent árfolyama közel 7 százalékkal, közel 5,50 dollárral esett, így a 79 dollár közeli szintről 73,40-ra süllyedt a jegyzés. Ezt megközelítő napon belüli gyengülésre a globális olajpiacon legutóbb 2016. február 9-én volt példa, amikor is 5 százalékkal, 3,73 dollárral 70,38 dollárra csökkent - igaz, nem a Brent, hanem az amerikai nyersolaj árfolyama. Azt a napot a WTI sem úszta meg sokkal jobban, az árfolyam 5 százalékkal 70 dollár alá gyengült, ami 2017 júniusa óta a legjelentősebb mértékű esésnek számít.A gyengülés leginkább a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének június végi megállapodásával magyarázható, amelynek keretében az OPEC és a vele együttműködő országok jelentős, mintegy napi 1 millió hordós kitermelésnövelésről döntöttek. Az adatok szerint ez már júliusban megkezdődött, az OPEC termelése pedig napi 70 ezer hordóval éves csúcsra , napi 32,64 millió hordóra nőtt.A piaci szereplők egyúttal több, a kínálat várható visszaesésére utaló hírt is igyekeznek beárazni, ami érdemben növelte az árfolyamok volatilitását. Elsősorban az iráni export amerikai szankciók hatásárára bekövetkezhető visszaesése, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültség részben ennek következtében tapasztalható fokozódása veszélyeztetheti a globális olajpiaci ellátást. A múlt héten a globális olajkereskedelem szempontjából is fontos Báb el-Mandeb szoros átjárhatósága is bizonytalanná vált. Szaúd-Arábia átmenetileg fel is függesztette az olajexportot a stratégiailag jelentős vörös-tengeri szállítási útvonalon, miután az Iránnal szövetséges jemeni hútik fegyveres támadást intéztek két tanker ellen.A keddi gyengülésben az Amerikai Petroleum Intézet (API) által közölt adatok is szerepet játszottak, amelyek szerint az Egyesült Államok nyersolaj-tartalékai a Reuters 2,8 millió hordós esést valószínűsítő prognózisával szemben 5,6 millió hordóval bővültek.