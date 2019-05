Rekordot döntött a cseppfolyósított földgáz európai behozatala Amerikából

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy 2023-ig a tavalyi több mint duplájára szeretné növelni az amerikai importot. Mint közölték, körülbelül 272 százalékkal emelkedett a behozatal azóta, hogy a bizottságot vezető Jean-Claude Juncker a Donald Trump amerikai elnökkel való tavaly júliusi tárgyalásán ígéretet tett az amerikai LNG-import fokozására. Ez része volt a kereskedelmi konfliktus enyhítését célzó stratégiának, de szakértők szerint egyébként is érdeke az EU-nak az energiaforrások diverzifikációja, hogy kevésbé függjön a földgáz terén Oroszországtól, amely jelenleg az ellátás csaknem 40 százalékát adja.Tavaly a teljes amerikai LNG-export több mint 10 százaléka Európába irányult, 2016-ban ez az arány még csak 5 százalék volt. A Juncker-Trump találkozó óta eltelt kilenc hónapra vetítve azonban ez a szám már megközelíti a 30 százalékot. Az Európai Unió teljes LNG-importjának mintegy 13,4 százalékát adja az Egyesült Államok, és ez tovább nőhet a bizottság szerint, amennyiben megfelelőek lesznek a piaci körülmények és az árak is versenyképesek lesznek.Miguel Arias Canete energiapolitikáért felelős uniós biztos elmondta, hogy várakozásaik szerint 2022-re huszonhárom tagállam számára lesz biztosítva a hozzáférés valamelyik LNG-terminálhoz. Leszögezte: a diverzifikáció az ellátásbiztonság mellett a verseny szempontjából is fontos.Sajtótájékoztatóján Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter főleg azt hangoztatta, hogy bár az Egyesült Államokból érkező földgáz valamivel drágább, lényegesen megbízhatóbb forrás, mint Oroszország.Kiemelte, nem szabad, hogy az ár legyen az egyetlen tényező. Ezt jól mutatta szerinte, hogy Oroszország 2006-ban és 2009-ben leállította a gázszállítást, ami bármikor újból megtörténhet, ha egy ország nem követi az orosz politikai irányvonalat."Ellenezzük az energia kényszerítőeszközként való felhasználását bármely ország ellen. Mi sziklaszilárd, megbízható ellátók maradunk" - mondta. "Ha csak az olcsóság számítana, akkor senki nem vásárolna BMW-t vagy Mercedest" - fogalmazott.Az Egyesült Államok bizonyos tekintetben ismét felszabadítja Európát, csak ezúttal nem fiatal amerikai katonákkal, hanem cseppfolyósított földgázzal - jelentette ki a tárcavezető az Euractiv brüsszeli hírportálnak adott interjújában.Perry beszélt az Oroszország és Németország között épülő Északi Áramlat-2 földgázvezetékről is, amely szerinte tovább erősítené a Kreml befolyását Európában, az orosz gáz ugyanis általa eljutna egyenesen Nyugat-Európa szívébe, s így az érintett tagállamok kénytelenek lennének meghajolni Moszkva akarata előtt bizonyos ügyekben. Ugyanakkor a két LNG-terminál építését célzó berlini döntést üdvözölte.