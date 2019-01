Rekordra tör az amerikai olajipar

A hét nagy tengerentúli palaolaj-termelő területről származó kitermelés összesen közel napi 63 ezer hordóval bővülhet a prognózis szerint. Elsősorban a palaolaj-termelés felfutásának köszönhetően az Egyesült Államok immár Szaúd-Arábiát és Oroszországot megelőzve a világ legnagyobb olajtermelője, a termelés az elmúlt hetekben elérte a napi 11,9 millió hordót.A nem konvencionális palaolaj-kitermelés a tradicionális eljárásokhoz képest alacsonyabb olajárfolyam mellett is nyereséges tevékenység, azonban az árfolyamok nyomás alá kerülésének hatására a palaolaj-iparág lendülete is lassul, amelyhez a vezetékkapacitások viszonylagos szűkössége is hozzájárul.Az EIA szerint az amerikai gáztermelés is új rekordot érhet el a következő hónapban. Prognózisuk szerint a kitermelés elérheti a napi 77,6 milliárd köblábat (közel 2,2 milliárd köbméter), ami 0,8 milliárd köblábbal haladja meg a januárban várható termelés szintjét, és immár a 13. egymást követő havi emelkedést jelentheti. 2018 februárjában az amerikai gáztermelés napi 64,4 milliárd köbláb (1,82 milliárd köbméter) volt.Az ügynökség azt is jelezte, hogy a termelők decemberben 1429 új kutat fúrtak és 1211 kutat építettek készre, ezzel a megfúrt de nem kész kutak száma 2018 végére rekord magasságba, 8594 darabra emelkedett.