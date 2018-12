Száguld az olajár - Megszületett a várva várt alku

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) tagjai napi 800 ezer hordós, a szervezeten kívüli, de azzal együttműködő olajtermelő országok pedig további 400 ezer hordóval vágják vissza összességében termelésüket 2019 január elejétől - számolt be a Dow Jones hírügynökség Bijan Zangeneh iráni energiaügyi miniszterre hivatkozva. Míg azonban a CNBC szerint az egyeztetés még tart az olajországok között, a The Wall Street Journal gyakorlatilag kész tényként számol be az alkuról.A napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentés a globális olajkereslet közel 1,5 százalékának megfelelő kínálatot von ki a piacról, és meghaladja a legutóbbi befektetői várakozásokban szereplő 800 ezer-1 millió hordós értéket.Ez újabb lendületet adott az olajára péntek délutáni rallyjának, amely azt követően kezdődött, hogy értesülések szerint Oroszország állítólag mégis hajlandó a korábban jelzettnél nagyobb mértékben, napi 200 ezer hordóóval visszavágni kitermelését. A korábbi hírek még arról szóltak, hogy Oroszország vonakodik részt venni a kitermeléscsökkentésben, illetve hogy napi 140-150 ezer hordóval hajlandó lenne ugyan részt venni a termeléscsökkentésben, de az OPEC legalább 250 ezres csökkentést várna tőle. Az előző napon még nagyot estek az árfolyamok, miután a szaúdi energiaügyi miniszter a korábban jelzettnél kisebb mértékű kitermeléscsökkentés lehetőségéről beszélt.Péntek délután öt óra előtt Brent spot árfolyama közel 5 százalékkal emelkedik.

Ugyanakkor a WTI jegyzése közel 4 százalékkal erősödik.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) képviselői csütörtökön ültek össze, hogy döntést hozzanak a következő hat hónap kitermelési politikájáról. Csütörtökön ugyan megegyeztek abban, hogy visszafogják az olajkitermelésüket, de az ennek mértékéről szóló konkrét döntést a nem OPEC-tag, de az olajpiacon kulcsszereplő Oroszországgal történő egyeztetés utánra halasztották.Az olaj árfolyama az elmúlt két hónapban mintegy 30 százalékot esett, ami jelentősen csökkentheti az olajhatalmak bevételeit, ezért is tartottak tárgyalást egy lehetséges termelés-visszavágásról. A korábbi hírek szerint az OPEC minden tagjára érvényes 3,0-3,5 százalékos termeléscsökkentést kíván elérni. Az OPEC termelése az év felétől 4,1 százalékkal napi 33,31 millió hordóra bővült. A világ három legnagyobb olajtermelőjének termelése körülbelül egy év alatt napi 3,3 millió hordóval emelkedett, napi 56,38 millió hordóra, vagyis az OPEC, Oroszország és az Egyesült Államok biztosítja a világ olajellátásának közel 60 százalékát.