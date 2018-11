Szélerőművei támogatásának megszűnése után is nőtt az Alteo árbevétele

A harmadik negyedévben a társaság árbevétele közel 7 százalékkal 3,98 milliárd forintra nőtt éves összevetésben, míg a tavalyi harmadik negyedéves 27 millió forintos nettó eredmény 48 millió forintos veszteségbe fordult.

A kiskereskedelmi szegmens árbevétele és jövedelmezősége szignifikánsan emelkedett a gáz- és a villamoskereskedelemben tapasztalható kedvező volumen- és árhatások valamint a megváltoztatott fedezeti politika következtében.

Az első háromnegyed év mindegyikében megfigyelhető árbevétel növekedés a társaság jelentése szerint elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi szegmens 40%-os bővülésének köszönhető.

A konszolidált EBITDA a tavalyi év azonos időszakához képest 18%-os csökkenést mutat az év első kilenc hónapjában. A 878 millió forintos árbevétel bővülés mellett az EBITDA a jelenlegi portfólió teljesítőképességének középértéke körüli sávban alakult a társaság szerint.

A hő- és villamosenergia-termelési szegmens (piaci) 3%-kal magasabb árbevétel mellett 408 millió forinttal alacsonyabb EBITDA-t realizált döntően a jelentősen megnövekedett CO2 ráfordítások (a gáztüzelésű erőművek által kötelezően beszerzendő kvóta ára jelentősen növekedett), valamint az ezen a szegmensen jelentkező 2017-ben elszámolt egyszeri kedvező tételek bázist növelő hatása miatt.

A 2017-2019-es stratégiával összhangban zajlik a tervezett 10-15 milliárd forint nagyságrendű befektetési, beruházási program megvalósítása. A folyamatban lévő és már megvalósított befektetésekkel a csoport 2018 harmadik negyedévének végéig 11 milliárd forintot meghaladó befektetési/fejlesztési volument valósít meg.

Ami a legizgalmasabb

Hogy reagált az árfolyam?

Az árbevétel növekedését elsősorban az energiakiskereskedelem szegmens piacszerzése okozta. Ezt mérsékelte azonban a harmadik félnek végzett kivitelezési munkák volumenének csökkenése, illetve az, hogy három, kötelező átvételi rendszerben termelő szélerőmű 2018. első félévének végére megtermelte a rendszerben termelhető maximális mennyiséget, így azok már piaci áron, alacsonyabb árbevétel mellett értékesítik termelésüket. Magyarán, a szélerőművek által termelt villamos energia kötelező átvételi (KÁT) rendszerből történő kiesése. Az EBITDA csökkenésében is tetten érhető a hatás, a visszaesést elsősorban a KÁT-ból kiesett szélerőművek alacsonyabb EBITDA-ja, de emellett a megnövekedett CO2 ráfordítások, valamint egyes 2017-ben elszámolt egyszeri kedvező tételek bázist növelő hatásai (céltartalék feloldás) okozzák.A szélerőműveket a KÁT-rendszerből való "kiöregedésüket" követően a társaság integrálta szabályozó központjába, de részben a termelésük értékesítésének optimalizálása motiválja a társaság energiatárolási célú akkumulátoros K+F+I projektjét is. Ennek teljes várható költsége 1,1 milliárd forint, amelyre a társaság 500 millió forint támogatást nyert el. A projekten belüli legnagyobb elemet, az energiatárolót augusztus végén átadták és megkezdte az üzemszerű termelést. A projekt keretében további kisebb fejlesztések még zajlanak (villamos energia alapú hőtermelő berendezés, IT fejlesztések), melyek befejezése 2019 folyamán várható.A szélerőművek KÁT-termelésből való kiesése (vagy a technológiai költségcsökkenés támogatásokban való érvényesítésének kormányzati szándék a) a magyarországi megújuló energia piac érettebb fázisba lépését jelzi. Az Alteo a váratlannak nem nevezhető fejleményeket követően is elkötelezettnek tűnik a megújuló alapú termelő portfólió bővítése iránt, így az aktuális naperőmű projektek kivitelezésének várható befejezésekor (2019 H1 végéig) 20 MW-os naperőmű portfóliót tulajdonol és üzemeltet majd a csoport. A megújuló portfólió bővülésével az ugyenezen jelenség másik (nemzetközi) vetületének tartható szén-dioxid-kvóta áremelkedés kedvezőtlen hatását is mérsékelheti a társaság.Az árbevétel növekedése ugyan egyértelműen kedvező jelzés lehetett a befektetőknek, ugyanez nyilván nem mondható el a nyereség és az EBITDA csökkenésével kapcsolatban, így az Alteo-részvény 0,75 százalékos gyengüléssel, 665 forinton zárta a keddi tőzsdenapot, ami ugyanakkor nagyjából megfelel a szélesebb piacon látott esésnek, és érdemben nem marad el a BUX teljesítményétől.