Szélfarmot épít a MET

A NIS és a MET csoport megállapodása értelmében a közös fejlesztést követően mindkét vállalat 50 százalékos részesedéssel fog rendelkezni a szélfarmban.

A szerb NIS olaj- és gázvállalat 2020 első félévében fejezi be a 100 MW-os szélfarm építését; a beruházást a MET csoporttal közösen valósítja meg a szerb társaság - mondta Kirill Tyurdenev, a NIS vezérigazgatója még decemberben a Renewables Now beszámolója szerint. Az év elején Tyurdenev azt mondta, a NIS mintegy 140 millió eurót tervez beruházni a vajdasági Zichyfalván (szerbül Plandistén) megvalósuló szélfarm építésébe.A NIS 56,15 százalékos tulajdonosa a Gazprom orosz állami gázmonopólium, 29,87 százaléka pedig a szerb kormányé. Integrált olaj- és gázvállalatként fő tevékenysége a szénhidrogén-kutatás, -termelés és -feldolgozás, valamint a petróleum termékek kiskereskedelmi értékesítése.A társaság a környező országokban több megújuló energiás beruházási lehetőséget vizsgál, és a napenergia mellett a szélenergiában is lát lehetőséget, amit a viszonylag könnyű kezelhetőség, a technológia könnyű skálázhatósága is támogat - közölte Horváth Péter, a MET Dunai Solar Park Kft. ügyvezetője, a MET Power üzletfejlesztési igazgatója MET csoport első megújulós beruházása, a 17,6 megawattos Dunai Solar Park fotovoltaikus erőmű 2018 októberi átadásán a Portfolio kérdésére, további konkrétumok említése nélkül.A svájci központú MET csoport számos európai országban aktív integrált energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, 23 nemzetközi kereskedelmi ponton és 28 ország gázpiacán aktív; több mint 1700 alkalmazottat foglalkoztat. A MET csoport tulajdonosai a vállalat vezetői és alkalmazottai, többségi tulajdonosa Lakatos Benjamin vezérigazgató.