Trumpék beszélhették le az olajárat

A Brent árfolyama hétfő délután közel 1,5 százalékkal gyengül, a jegyzés 83 dollár alatti szintre esett vissza.

Miután az előző két hétben négyéves csúcsra, 87 dollár közelébe emelkedett a Brent árfolyama az iráni szankciókkal, illetve a globális olajpiaci kínálat várható alakulásával kapcsolatos aggályok hatására, a hét elején a befektetők már inkább arra fókuszálnak, hogy várhatóan bizonyos mennyiségű iráni olaj a szankciók november 4-i életbe lépését követően is a piacon maradhat.A hangulat megváltozását konkrét hírek is támogatták, melyek szerint indiai vállalatok már novemberi megrendeléseket is leadtak az iráni olajra, amelynek az ázsiai ország egyik legnagyobb vásárlója. Az indiai energiaügyi miniszter hétfői közlése mellett a Trump-adminisztráció pénteki bejelentése is az árak esése irányába hat. Eszerint az Egyesült Államok kormánya elképzelhetőnek tartja, hogy bizonyos országoknak mentességet ad az iráni olaj vásárlását is tiltó szankciók hatálya alól. Washington már korábban jelezte, mérlegeli, hogy haladékot adjon azon államoknak, amelyeknek tovább tart az iráni eredetű olaj helyett új ellátási forrásokat találni.A terv szerint az Egyesült Államok a szankciók keretében teljesen felszámolná az iráni olajexportot, ezzel egy jelentős bevételi forrásától fosztaná meg a megítélése szerint a nemzetközi nukleáris egyezményben vállalatakat nem teljesítő teheráni rezsimet. Ez az idei csúcshoz képest mintegy napi 2,5 millió hordónyi olaj eltűnését jelentené a globális olajpiacról, ami a világ teljes olajkeresletének körülbelül 2,5 százalékát fedné le. A perzsa állam olajszállítmányai máris érzékelhetően csökkentek, miután az országok egymás után hajolnak meg az amerikai nyomás alatt.Az Egyesült Államok által kivetendő iráni szankciók az olaj árát felfelé hajtó legjelentősebb tényező jelenleg, miközben a szankciókról döntő Donald Trump ismétlődően az OPEC-et (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) vádolja azzal, hogy mesterségesen magasra hajtja az árakat a termelés visszafogásával. Az Egyesült Államok elnökének kritikái mögött nagyon is konkrét megfontolás állhat, a 80 dollár feletti olajár ugyanis az amerikai üzemanyagárak további emelkedésével fenyeget, ami különösen a november 6-i félidős választásokhoz közeledve jelentős belpolitikai kockázatot jelent az elnök és a republikánus többség számára. A szankciók alóli mentesség lehetőségének megerősítése vélhetően nem független ezektől a megfontolásoktól sem.