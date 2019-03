Új csúcsra drágult az olaj

A Brent azonnali árfolyama kedden délután minimális emelkedéssel 67,30 dollár körül jár.

A WTI spot jegyzése ugyanekkor szintén kis mértékben erősödve 59,30 dollár körül tartózkodik.

Az olajárak legutóbb 2018 novemberében jártak a mostanihoz hasonló magasságban, akkor azonban már egy október eleje óta tartó esés közepén jártak, ami az év végéig ki is tartott, nagyrészt a kereslettel kapcsolatos aggályok hatására.Az OPEC országok tavaly decemberben állapodtak meg abban, hogy januártól napi 800 ezer hordóval fogják vissza kitermelésüket, ezen felül több nem OPEC-tag olajország további napi 400 ezer hordós csökkentést vállalt. Az ennek hatására a nagyjából az év eleje óta tartó drágulást az iráni és venezuelai olajipart és -exportot célzó, a globális kínálatot szűkítő washingtoni szankciók is támogatják.A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi jelentésében arra figyelmeztetett , a második negyedévben mérsékelt deficit alakulhat ki az olajpiacon. Ezzel egybevágóan a következő hónapokban várható kínálati szűkületre utal az is, hogy a Brent határidős piacán májusi szállításra hordónként 1,2 dollárral magasabb jegyzés alakult ki, mint a decemberire - hívta fel a figyelmet a CNBC Az áremelkedést ugyanakkor fékezheti a következő időszakban az Egyesült Államok olajtermelésének folytatódó bővülése, de a világgazdaság kilátásaival kapcsolatos, elsősorban a kereskedelmi vitával összefüggő aggályok is. Az amerikai EIA szerdán hozza nyilvánosságra a heti kitermelési és tartalék-adatait.A Bank of America Merrill Lynch új prognózisa alapján idén átlagosan 70 dolláros Brent, valamint 59 dolláros WTI-árfolyam várható, ami jövőre 65, illetve 60 dollárra csökkenhet. A bank szerint a globális olajkereslet idén napi 1,2, jövőre pedig 1,15 millió hordóval bővülhet, ami nagyjából egybevág a piaci konszenzussal és az IEA várakozásaival.