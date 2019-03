Új eszközt vetne be Putyin kelet-európai kiszorítására Amerika

A Christopher S. Murphy demokrata és Ron Johnson republikánus szenátorok által benyújtott törvényjavaslat elsősorban a gáz- és villamosenergia-intrastruktúra fejlesztését célozná, összhangban az Egyesült Államok ambiciózus LNG-export terveivel. Bár az 1 milliárd dolláros keret a célhoz viszonyítva nem tűnik jelentős összegnek, újabb egyértelmű jelzés arra, hogy Washington az orosz fennhatóság alatt álló kelet-európai energiaellátásból jelentős részesedést kíván kihasítani, ezzel új piacot biztosítva a mind nagyobb mennyiségben rendelkezésére álló palagáz értékesítéséhez.A törvényjavaslat benyújtásának apropóján kiadott, a Roll Call által idézett közleményben a szenátorok úgy fogalmaznak, a Kreml a vesztegetés, korrupció és félelemkeltés eszközeivel kényszeríti a kelet-európai országokat az orosz energiafüggőség fenntartására. Bár az Egyesült Államok már eddig is sokat tett az európai energiaellátás diverzifikálása érdekében, e téren még vannak lehetőségek a közlemény szerint, amely új amerikai állások létrejöttét is várja a kelet-európai energiaellátásba történő újabb beruházásoktól. A destabilizáló orosz befolyás ellensúlyozása a régióban fontos az európai és az amerikai nemzetbiztonsági érdekek szempontjából is - fogalmaznak.A törvényjavaslat ezen túl nagyobb szerepet adna a külügyminisztériumnak mint diplomáciai közvetítőnek olyan nagy energetikai projektek létrehozására irányuló tárgyalások előmozdítására, mint például gázvezeték-építések.