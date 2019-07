Új nagytulajdonosa lesz a Tigáznak

A Tigáz Zrt. működtetéséért és szakmai irányításáért a jövőben is Lehőcz Balázs Gábor felel vezérigazgatóként. Az új tulajdonos a földgázelosztó társaság menedzsmentjébe Kiss Csabát üzletfejlesztési- és stratégiai vezérigazgató-helyettesnek, Baji Csabát, az Opus Global Nyrt. energetikai divíziójának vezetőjét pedig igazgatósági tagnak delegálja majd.A Tigáz Zrt. a svájci központú MET Csoport tagja, amely eszközportfóliója bővítése érdekében stratégiai partnert von be a földgázelosztó társaságba. A partneri megállapodás értelmében a Status Energy Magántőkealap leányvállalata, a Status Energy Kft. tőkeemelés révén az MS ENERGY HOLDING AG-ban 50%-os közvetlen, ennek révén pedig közvetett módon 49,57 százalékos részesedéshez jut a Tigáz Zrt.-ben. A tranzakció kizárólag a földgázelosztó vállalat tulajdonosi szerkezetében jelent változást.A Tigáz Zrt. a MET-csoport konszolidációs körében marad, és szakmai irányítását vezérigazgatóként továbbra is Lehőcz Balázs Gábor látja el. A vezérigazgató munkáját üzletfejlesztési és stratégiai vezérigazgató-helyettesként, Kiss Csaba a Status Energy csoport delegáltja segíti. A befektető a Tigáz Zrt. igazgatóságába Baji Csabát, az Opus Global Nyrt. energetikai divíziójának vezetőjét delegálja.A MET Csoport 2019-ben átalakította működési struktúráját, növekedési stratégiáját pedig három divízió - eszközportfólió, európai értékesítés, trading és nagykereskedelem - mentén határozta meg. A földgázelosztás az eszközportfólió divízió része.A TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, amely mintegy 33.000 kilométernyi vezetékhálózaton szolgáltat. A TIGÁZ közel 70 éves múltjával a hazai energiaszektor egyik meghatározó és stabil szereplője. A vállalatnak Egerben, Debrecenben, Gödöllőn, Miskolcon és Szolnokon vannak üzemeltetési egységei, alkalmazottainak száma pedig meghaladja az 1100-at. A TIGÁZ részvényeinek 98,99%-át vásárolta meg 2018 júniusában a svájci székhelyű MET Csoport.