Új stratégiával csökkentené a kormány a magyarok szeméthegyét

Magyarország nem szeretné növelni hulladékégetési kapacitását, de a már meglévőt modernizálnák annak érdekében, hogy alkalmas legyen sokkal jobb hatásfokú, a környezetet nem, vagy kissé terhelő energetikai hasznosításra

A hulladék csökkentésének lehetőségei között a miniszter kitért egyebek mellett a keletkező háztartási hulladék szétválogatására.Ezen a területen még sok a tennivaló, vannak technikai feltételei, illetve tudatosítani is kell az emberekben, hogy a hulladék erőforrás és nem szemét - fogalmazott.Kiemelte azt is, hogy a hulladék anyagában történő hasznosításának gazdasági háttere még nem túl erős Magyarországon, de kialakulóban van, jelentős fejlesztések indultak.Palkovics László hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a közvetlenül nem hasznosítható hulladékok is a lehető legkisebb arányban kerüljenek lerakókba; van egy része ennek a hulladéknak, amelyet energetikailag lehet hasznosítani - tette hozzá.Palkovics szavait az MTI által kiadott bővebb anyag pontosította:A következő időszakban több projektet fognak ennek érdekében elindítani. Palkovics László kiemelte azt is, hogy létrehozzák a hulladékgazdálkodással foglalkozó kutatási hátteret, erre az uniós programokban jelentős támogatást lehet elnyerni; az innovációs tárca megvizsgálja ennek lehetőségét.Karmenu Vella, az Európai Bizottság környezetpolitikáért felelős biztosa egyebek mellett felhívta a figyelmet az uniós finanszírozási lehetőségekre, például a LIFE programra és a Horizon2020 programra. Kiemelte azt is, hogy a nemzeti körforgásos gazdaság kereteinek kialakításához az EU további pénzügyi támogatást is biztosít Magyarországnak.