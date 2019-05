Újra tiszta olaj folyik a Barátság vezetékben

Május közepére helyreállhat az olajszállítás

A vállalat szerint a klórral szennyezet kőolajat a vezeték orosz szakaszán a Brjanszk megyében található ucsénai ellenőrző állomás tározóiba ürítették ki. A szükséges műszaki műveletek és mintavételek elvégzése után - amelyen jelen voltak az orosz Transznyefty és a fehérorosz Gomeltransznyefty - a szállítás újraindult a moziri állomás irányába.A Barátság kőolajvezeték déli szakaszán május közepére áll helyre az olajszállítás, erről született megállapodás az orosz Energia Minisztérium, a Mol, a Slovnaft, a Transznyefty, a Transpetrol és a Ukrtransnafta képviselői részvételével Budapesten lezajlott tárgyaláson. A Mol keddi tájékoztatása szerint a felek rögzítették, hogy milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a vezetéken keresztül érkező kőolaj minősége május közepére megfeleljen a szlovák és a magyar minőségi elvárásoknak. Ettől az időponttól a szállítás visszaállhat a normális kerékvágásba - jelezték. A Mol és a Slovnaft szakértői egyúttal folyamatosan mérik és ellenőrzik a vezetéken keresztül érkező kőolaj minőségét - tették hozzá.A Magyarország ellátását is döntően biztosító Barátság kőolajvezetékben április 19-én szerves klórvegyület-szennyeződést észleltek. Emiatt több európai ország, így Lengyelország, Németország, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és a balti köztársaságok a múlt héten felfüggesztették a Barátság kőolajvezetéken át érkező olajimportot, és többen, így Magyarország is biztonsági tartalékukat is felszabadították A Transznyefty orosz olajszállítási vállalat képviselője pénteken arról tájékoztatott, hogy a vizsgálatok szerint a szerves klórvegyületek az olajat kisebb termelőktől begyűjtő Szamaranyefty-Terminal magánvállalat felügyelete alatt álló mérőállomáson kerültek be a vezetékbe. Az érintett cég később közölte, hogy a létesítmény már nem áll a tulajdonában.A Barátság kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése címén büntetőeljárás indult Oroszországban.