Vízerőművet újít fel az Alteo

Megtörtént az ALTEO által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gibárt községben üzemeltetett vízerőmű leállítása, így elkezdődhetnek a közel egy éven át tartó felújítási munkálatok. A több mint száz éve üzemelő Gibárti Vízerőművet 1902-ben a környék egyik birtokosa építette az akkori vízimalom helyére, abból a célból, hogy a víz energiáját a környék villamosítására és mezőgazdasági ipari célokra használják fel. Az évek során árvizeket és a háború pusztításait is túlélő erőmű turbináit a Ganz Vagon és Gépgyár készítette.Az erőművön az elmúlt 48 évben nagyobb felújítást nem végeztek, így mára szükségessé váltak a rekonstrukciós munkálatok a további megbízható és hosszútávú működtetéshez. Amellett, hogy a létesítmény energiatermelő berendezéseinek műszaki állapota már önmagában is megköveteli a felújítást, a beruházással - a hosszú távú üzemképesség biztosítása mellett - jelentősen javítani lehet a rendelkezésre álló természeti erőforrások hasznosításának hatásfokát is. A beruházás egyik fő eleme a korábbi turbinák lecserélése a mai műszaki színvonalnak megfelelő, magas hatásfokú, illetve nagyobb vízhozamot hasznosító turbinákra, 5,75 gigawattóra/év teljesítménnyel - ez a korábbiakhoz képest 70 százalékos teljesítménynövekedést jelent.Az 1,1 milliárd forintból megvalósuló munkálatokat követően az erőmű műszaki átadása 2020 második felében várható.A vízerőmű az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. tulajdona. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a 2015 májusa óta az ALTEO Csoport tagjaként működő Sinergy Kft. által 2004-ben megkötött - azóta többször módosított - szerződések alapján az ALTEO Csoport jelenleg mint bérlő és üzemeltető vesz részt a vízerőmű működtetésében.Az Alteo megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitása mostanra elérte az 55 megawattos teljesítményt. A vízerőművi felújítás sem ismeretlen terep az ALTEO számára. A Gibárti Vízerőműtől 11 kilométerre lévő Felsődobszai Vízerőművet egy hasonló, 900 millió forintos beruházás keretében, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásával újították fel 2012-2013-ban.Az Alteo jelenleg 1% pluszban tartózkodik, és idén már 20%-kal örvendeztette meg befektetőit.