Zéró tolerancia az MNB-től - A KEG-sztori háttere

Barnóczki Péter: A KEG részvényeivel már 2016 májusa óta nem lehet kereskedni. Az MNB akkor azért függesztette fel e papírokat, mert a cég elmulasztotta közzétenni a 2015. pénzügyi évről szóló éves jelentését. Ennek egyébként - több más közzétételi kötelezettség elmulasztása mellett - azóta sem tett eleget.Az MNB az elmúlt időszakban zéró toleranciát hirdetett a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos jogsértések tekintetében, folyamatosan lépéseket tesz az ilyen típusú anomáliák visszaszorítása érdekében. Egy ilyen információhiányos időszakban - éppen a még súlyosabb jogsértések, például a bennfentes kereskedelem megelőzése érdekében - a BÉT-en való kereskedés felfüggesztése a legelső és legfontosabb lépés, amit a jegybank megtehet. A tőzsdei terméklistáról való törlés ezzel szemben a legvégső eszköz, szükségszerűen a társaság nyilvános működésének végét jelenti és valójában az információhiányos állapotot sem szünteti meg. Ezért ezt a drasztikus eszközt az MNB - éppen a befektetők érdekeit is szem előtt tartva, akik anno egy nyilvános társaságba szálltak be - csak akkor alkalmazta, amikor már a sorozatos jegybanki intézkedések dacára sem látott esélyt arra, hogy a transzparens működés helyreálljon a KEG-nél.A felszámolás megindulása a tájékoztatási kötelezettség teljesítésétől vagy éppen elmulasztásától tulajdonképpen független dolog. A kettő csak annyiban kapcsolható össze, hogy felszámolás alatt álló, tehát fizetésképtelen cégek papírjai hosszabb távon nem foroghatnak a BÉT-en. Tehát innentől kezdve a cég sorsa bizonyos értelemben megpecsételődött, a KEG-nek magának is kérnie kellett volna a papírjai törlését. Az MNB jelen esetben éppen azzal üzent, hogy ettől az automatizmustól függetlenül maga intézkedett a törlésről. Az üzenet pedig egyértelmű: ilyen jogsértéseket a magyar tőkepiacon nem lehet büntetlenül elkövetni.A KEG még akkor került az MNB figyelmének középpontjába, amikor a könyvvizsgálója 2016 márciusában bejelentette a megbízatásától való visszalépést. Ezt azzal indokolta, hogy a kibocsátó vezetése nem működött együtt, ami miatt a könyvvizsgáló csalási folyamatokra utaló jeleket gyanított. A gyors vizsgálódást követően a jegybank a rendelkezésére álló információk alapján - a KEG bizonyos vagyontárgyainak áron alul történő értékesítése miatt - pár napon belül feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés elkövetésének gyanújával. A vagyonelemek eladásáról szóló rendkívüli tájékoztatás közzétételéig pedig rövid időre a KEG részvényeinek a kereskedését is felfüggesztette. Az események után az MNB munkatársai a kibocsátó valamennyi közgyűlésén részt vettek és fokozott figyelmet fordítottak a kibocsátó működésére.Nem, mert a felfüggesztésre okot adó vétség a tőzsdei törlés napján is fennállt. Emellett az időközben feltárt súlyos jogsértések miatt sem volt lehetséges a tőzsdei kereskedés visszaállítása a törlést megelőzően.A KEG 2016-ot követően is sorozatosan mulasztotta el a jogszabályok által közzétenni rendelt információk nyilvánosságra hozatalát. Közben viszont próbálta azt a látszatot kelteni, hogy intézkedéseket tesz az elmaradt beszámolók és éves jelentések elkészítése és azok közzétételének pótlása iránt. Összességében egyébként éppen ez az "oldalazó magatartás", a felügyelettel való látszólagos együttműködés okozta, hogy nem lehetett mondjuk már tavaly egyértelműen kijelenteni azt, hogy már nem maradt más eszköz, csak a papírok törlése a tőzsdéről. Természetesen az MNB eközben sem tétlenkedett: 2016 óta 12 alkalommal intézkedett és közel 45 millió forintnyi bírsággal "honorálta" a KEG folyamatos mulasztásait.Érthető módon fokozatosan és arányosan alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló szankciókat. A KEG esetében az egyre növekvő összegű pénzbírság egy idő után már nem volt megfelelő eszköz arra, hogy a céget az önkéntes jogkövetésre bírjuk. Ezért 2017 tavaszán már kifejezetten azzal a céllal indult az újabb vizsgálat, hogy megállapítsa: személyesen kit terhel a felelősség a KEG sorozatos jogszabálysértéseiért. Ez tavaly novemberben zárult, és az MNB egyértelműen megállapította a vezető tisztségviselők személyes felelősségét. A jegybank ekkor összesen 10 millió forint bírságot szabott ki a menedzsmentre. A KEG-et pedig már akkor figyelmeztette, hogy ha nem tesz eleget a közzétételi kötelezettségeinek, törölni fogja a részvényeit a BÉT terméklistájáról. Az MNB a feltárt jogsértésekkel összefüggésben a számvitel rendjének megsértése gyanújával egyébként már ekkor, tehát idestova már egy éve feljelentést tett. A tudomásunk szerint folyamatban lévő büntetőeljárás pedig szintén a jogsértésekért viselt esetleges személyes felelősséget hivatott megállapítani.Az MNB folyamatosan figyelemmel kísérte a KEG társasági eseményeit is. Az említett vizsgálatok és a jegybankhoz érkező bejelentések fokozatosan egyre több bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a társaság bizonyos részvényesei már 2016-tól kezdve összehangoltan jártak el. Az összehangolt, egyébként a menedzsmenthez köthető részvényesi kör összességében csak a szavazatok 26,73%-os befolyásával rendelkezik. Az igen alacsony részvényesi aktivitás miatt viszont ennek ellenére e kör befolyásolni tudta a közgyűlési döntéseket. A tőkepiaci törvény éppen az ilyen esetekre írja elő azt, hogy egy ilyen részvényesi körnek egy bizonyos szint fölött fel kell fednie magát és kötelező úgynevezett nyilvános vételi ajánlatot tenni a többi részvényesnek. Ez tulajdonképpen egy arra vonatkozó ajánlat, hogy aki a jövőben nem akar tulajdonostárs maradni a cégben, attól kötelező garantált áron megvenni a részvényeit.2017 végén indítottuk a piacfelügyeleti eljárást. A december elején lezárult vizsgálat során pedig bebizonyosodott, hogy az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Kft. és a MACH TRADE, spol. s.r.o., valamint két külföldi magánszemély egymással szorosan együttműködve, a jogszabályban előírt kötelező nyilvános vételi ajánlat megtétele nélkül jutottak 2016 tavaszán a KEG-ben együttesen 26,73%-os befolyáshoz. Az összehangoltan eljáró személyek a társaságot érintő döntéseiket egymással egyeztetve hozták meg és a közgyűléseken együttesen szavaztak. A vizsgálat megállapításai szerint céljuk a KEG feletti irányítás fenntartása és a vezető tisztségviselők tisztségben tartása volt.A jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az MNB - történetében első ízben - elrendelte az egymással együttműködő négy részvényes KEG-ben gyakorolt tagsági jogainak felfüggesztését. Ez egészen a befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően szerzett befolyásuk megszüntetéséig áll fenn. Ezért a jegybank arra is felszólította őket, hogy hatvan napon belül - az MNB részére igazoltan - szüntessék meg a befolyásszerzési szabályokba ütköző részesedésüket. Ráadásul mintegy 94 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabtunk a jogszabálysértő személyekre.Az MNB feljelentései alapján a KEG tevékenysége kapcsán a rendelkezésünkre álló információk szerint több büntetőeljárás folyik. Jelenleg is értékeljük a beszerzett adatokat, hogy felmerül-e további gazdasági bűncselekmény gyanúja. Ha igen, újabb büntetőeljárást kezdeményezünk. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a tőzsdéről történő törlést követően a KEG jogilag zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül, zrt.-vé kell átalakulnia. Az MNB kezdeményezésére egyébként az adóhatóság és - törvényességi felügyeleti eljárás keretében - a cégbíróság is vizsgálja a társaságot.Nyilvános információ, hogy tájékoztatási kötelezettségét hosszabb-rövidebb időre évente sajnos akár több kibocsátó is megsérti. Tapasztalataink szerint azonban az MNB rendelkezésére álló közigazgatási hatósági eszköztár az esetek többségében a jogszerű működés kikényszerítéséhez elegendő.Azt gondolom, hogy - az MNB sorozatos intézkedései ellenére - a KEG vagyoni, gazdasági helyzete az elmúlt években oly mértékben vált áttekinthetetlenné és ellenőrizhetetlenné, hogy annak mindenképpen büntetőjogi következményei is kell, hogy legyenek. Az ilyen jogsértések ugyanis egy tőzsdei vállalatnál a nagyszámú részvényes mellett a közérdeket is súlyosan sértik, tekintettel arra, hogy a nyilvános kibocsátók működésének átláthatósága és gondos joggyakorlása a befektetői közbizalom egyik alapja. A nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonosi szerkezete ugyanis szükségszerűen differenciáltabb, részvényeik széles befektetői kört érnek el. Emiatt a jogszerű működésükhöz fűződő érdek túlmutat a konkrét tulajdonosi kör magánérdekeinek összességén.A vonatkozó jogszabályi rendelkezések és természetesen az MNB végső célja, hogy a nyilvános kibocsátókra vonatkozó pontos, átfogó és időszerű információk közzététele folytán tartós befektetői bizalom épüljön ki. Ezáltal válik ugyanis lehetővé az üzleti teljesítmények és eszközök megalapozott értékelése és összehasonlíthatósága. A KEG-nél is tapasztalt jogsértések ugyanakkor olyan információhiányos állapotot idéznek elő, amely elfogadhatatlan egy tőzsdei kibocsátó tekintetében. A KEG sztori tehát immáron a tőzsdén kívül, a nyomozó hatóságnál folytatódik tovább.A jelen ügy alapján is világosan látható, hogy a jegybank a vonatkozó jogszabályok alapján a tőzsdei társaságokat prudenciális értelemben nem felügyeli, tehát az üzleti modelljüket, gazdálkodásukat nem vizsgálhatja. Az üzleti döntések meghozatala ugyanis a részvényesek és a menedzsment feladata. Az MNB mandátuma alapvetően egy dologra terjed ki: minden, a befektetési döntés meghozatalához szükséges információ legyen nyilvános azért, hogy minden befektető megalapozott döntést hozhasson arról, hogy szeretne-e az adott társaság résztulajdonosa lenni. Ha a kibocsátó ezeket nyilvánosságra hozza, akkor a befektetőnek kell eldöntenie, hogy ezen információkat ismerve vállalja-e a társaság egy részének megvételével járó kockázatot. Ha pedig a kibocsátó nem hozza nyilvánosságra az információkat, a jegybank - a bírságoláson túlmenően - megelőző jelleggel befagyasztja a kereskedést.Nem, a zéró tolerancia működött. Ahhoz képest, hogy a tőzsdei társaságok tekintetében - a szabályozás logikájából fakadóan - milyen szerény jogosítványokkal rendelkezünk, talán nem túlzás azt állítani: a KEG esetén minden, a rendelkezésére álló eszköz kihasznált az MNB. Ilyen értelemben tehát elmentünk a falig. S még egy tanulság: a részvényesek jelentős része valójában nem tartja fontosnak a társaság irányítását érintő tulajdonosi jogai gyakorlását. Meggyőződésünk, hogy a hosszú távon sikeres társaságok működéséhez elengedhetetlen - a menedzsment általi felelős társaságirányítás mellett - a vezetők működését figyelemmel kísérő, ellenőrző, aktív részvényesi szerepvállalás. Ne feledjük: a részvényes - ha csak kis részben is, de - tulajdonosa az adott tőzsdei cégnek. Elemi érdeke tehát a mindennapokban tulajdonképpen a helyette és nevében eljáró menedzsment ellenőrzése. Ezért bátorítjuk a részvényeseket, hogy lehetőségeikhez mérten folyamatosan figyeljék a kibocsátók közzétételeit, gyakorolják tulajdonosi jogosítványaikat, vegyenek részt a közgyűléseken, kérdezzenek, tájékozódjanak és éljenek a szavazati jogukkal!