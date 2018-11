Zuhan tovább az olajár

A Brent spot árfolyama több mint 2,5 százalékkal gyengülve 60 dollár alá esett szerda délután.

Ugyanekkor a WTI jegyzése hasonló mértékben gyengülve közeledik az 50 dolláros szinthez.

Az előző héten 3,6 millió hordóval bővültek a tengerentúli nyersolajtartalékok az amerikai energiainformációs ügynökség (EIA) adatai szerint, ami jócskán meghaladja a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 769 ezer hordós prognózist.A finomított termékek tartalékadatai szintén meglephették a piaci szereplőket. A benzintartalékok a várt 640 ezer hordós növekedés helyett 764 ezer hordóval zsugorodtak, míg az egyéb desztillátumok tartalékai - ide tartozik a dízel és a fűtőolaj is - összességében 2,6 millió hordóval bővültek, a prognosztizált 857 ezer hordós eséssel szemben.Az olajárra nehezedő nyomást az a hír is fokozta, miszerint Szaúd-Arábia közölte, egyedül mégsem fog dönteni bármilyen termeléscsökkentésről. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC) vezető ország korábbi álláspontja szerint még úgy volt, hogy önmaga napi 500 ezer hordóval fogja majd visszavágni termelését, míg az OPEC-et egy napi 1-1,4 millió hordós termeléscsökkentésre igyekszik rávenni.Az OPEC és a társult olajországok képviselői december 6-7-én tartják csúcstalálkozójukat Bécsben, amelyen döntenek az esetleges termeléscsökkentésről is, ennek mértéke pedig akár a Szaúd-Arábia által szükségesnek tartott mennyiséget is meghaladhatja egy, a Reutersnek nyilatkozó OPEC-delegált szerint.