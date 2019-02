Eséssel zárta a hét harmadik napját a magyar tőzsde, a BUX 294 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a blue felemásan teljesítettek. A Mol 0,2 százalékos esés után 3266 forinton zárt, míg az OTP 0,8 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 11 760 forinton fejezte be a hét harmadik napját. A blue chipek közül a Richter teljesített a leggyengébben, a gyógyszergyártó részvényei 2,1 százalékos esés után 5425 forinton zártak. A pozitív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég részvényei 0,2 százalékos erősödés után 466 forinton vettek búcsút a hét harmadik napjától.

A szerdai piacnyitást követő esést kora délutánra teljesen le is dolgozta a magyar tőzsde, a hazai részvényindex a nap második felében azonban lefordult, majd a szerdai piaczárás felé közeledve a mínuszok tovább fokozódtak. A BUX 7,5 milliárd forintos forgalom 407 pontos esés mellett 1 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok kivétel nélkül lejjebb kerültek. A BUX komponensei közül ezúttal a Richter részvényei teljesítettek a leggyengébben.

A geopolitikai feszültség felerősödése szintén árnyékot vetett a részvénypiacok hangulatára, miután Pakisztán lelőtt két indiai repülőgépet ma, továbbá az ország atomtámadással is megfenyegette Indiát. A borús hangulatban a tengerentúli tőzsdék mérsékelt eséssel vágtak neki a szerdai kereskedésnek, az S&P500 és a Dow egyaránt 0,2 százalékkal került lejjebb a szerdai piacnyitás után.

Az európai részvényindexek a beérkező, negatív vállalati hírfolyam közepette lejjebb kerültek ma, a német vegyipari cég, a Beiersdorf részvényei nagyot estek ma, miután a társaság jelentős fejlesztéseket jelentett be, azonban az emelkedő költségek a cég szerint visszafogják a társaság jövedelmezőségét, amelyet követően a befektetők adták a cég papírjait. Az Air France KLM részvényei is nagyot estek, miután a holland kormányzat bejelentette, hogy növelni tervezi részesedését a légitársaságban.

Történelmi csúcsa közelében jár az OTP 2019.02.27 13:38

Míg az irányadó európai tőzsdéken továbbra is inkább borús a hangulat, a hazai részvényindex a szerdai piacnyitást követő esését immár teljesen le is dolgozta, a magyar tőzsde immár keddi záróértéke közelében jár, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. Az OTP árfolyama mindemellett 0,3 százalékos pluszban is járt, a társaság részvényei 2,6 milliárd forintos forgalom mellett 11 900 forintig emelkedtek napon belül, az árfolyam ezt követően azonban lefordult.

Az OTP pénteken teszi majd közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a társaság beszámolója felé közeledve az OTP részvényei a január 17-i, 11 900 forintos történelmi zárócsúcs közelében járnak, míg a cég papírjait csupán 1,1 százalékos emelkedés választja el a január 18-i, 11 970 forintos, napon belüli történelmi maximumától.