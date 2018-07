Évekre vagyunk a következő nagy válságtól

Suni Harford, a UBS Asset Management befektetési vezetője egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy a közeljövőben válság robbanna ki, mivel szerinte a gazdasági környezet nagyon erős, és bár az elmúlt évtizedhez képest nagyobb a volatilitás, összességében jó formában van a világgazdaság. És hogy mi okozhatja a következő válságot? Harford szerint a terrorizmus, a nacionalizmus vagy valamilyen politikai intézkedés lehet az, ami közelebb visz minket egy válsághoz.David Villa, a Wisconsin State Investment Board befektetési vezetője szerint több évre vagyunk egy újabb válságtól. Villa azt gondolja, hogy három klasszikus esemény lesz az, ami a következő válságot elindítja: egyrészt a kamatok tetőzése, a gazdaság lelassulása és a hitelbedőlések megugrása.Marc Levine, az Illinois State Board of Investment vezetője arról beszélt, hogy a pályafutása alatt több recessziót is megélt, volt egy visszafogott recesszió a 90-es években, amit a felelőtlen kereskedelmi ingatlanhitelezés váltott ki, a 90-es évek végén a tech lufi kipukkanása, és egy évtizede a jelzálogpiaci válság, Levin szerint most egyáltalán nem látszanak a korábbiakhoz hasonló lufik, így egyelőre ő sem számít arra, hogy a közeljövőben válság robanna ki. Természetesen vannak olyan dolgok, amiknek Levine sem örül, például a feltörekvő piaci adósságállományok magas szintje, de összességében nincs olyan tényező, amelyet olyan veszélyesnek tartana, mint amilyenek a jelzálogpiaci derivatív termékek voltak a 2008-as válság idején.