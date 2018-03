Évtizedekre bebetonozná magát az olajpiac uraként Oroszország

Rijád és Moszkva tulajdonképpen egy már létező rövid távú együttműködés kiterjesztéséről egyeztetnek, amely 2017 januárjában kezdődött, és a kitermelés visszafogásának összehangolásáról szólt - fogalmazott Mohammed bin Szalman, az egyébként az Egyesült Államokban tartózkodó szaúdi koronaherceg a Reutersnek. Szavai szerint a szövetség főbb kereteiről már sikerült megegyezni, a részletekről azonban tovább folyik az egyeztetés. Az orosz-szaúdi együttműködés kezdetei a 2016 szeptemberi G20-csúcsra vezethetők vissza, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen tárgyalt az akkor még csak lehetséges együttműködésről. Tavaly októberben pedig Szalman király az első szaúdi uralkodóként látogatott el Oroszországba.Noha a 14 tagú olajkartell és Oroszország ideiglenesen korábban is többször összehangolta termelési politikáját, amikor azt a piac megkívánta, egy több évtizedes kooperáció példátlan lenne. Moszkva jelenleg is együttműködik az olajkartellel, miután az az olajárak 2014-es összeomlását követően az OPEC a szervezeten kívüli olajtermelő országokat is meggyőzte a termelés ideiglenes korlátozásáról. Jelentős részben az intézkedés hatására az olajárak 70 dollár körüli szintre emelkedtek, de az árakra folyamatosan nyomást gyakorol a nem OPEC-tag és a szervezettel nem kooperáló Egyesült Államok olajtermelésének bővülése.Az árakat az olajpiac kínálati oldalán kontrollálni kívánó OPEC-nek érthető módon sokkal inkább érdekében áll a nem tagországokkal történő együttműködés intézményesítése, mintsem egyszeri megállapodásokkal biztosítani azt. Rijád célja egy hosszú távú megállapodással egyértelműen az olajpiac és -árak feletti kontroll megerősítése, illetve a piacra jellemző ciklikusság megtörése lenne. Az elmúlt 10-15 évben a piacon tapasztalható árfolyam-kilengést mindenesetre sem Szaúd-Arábia, sem Oroszország nem kívánja újra látni. A tartós együttműködés természetesen bizonyos fokú alkalmazkodást kíván meg Oroszországtól, így például tartalék termelő kapacitásokat kell kiépítenie arra az esetre, ha az olajárak túlságosan magasra emelkednének, hogy a többlet kínálat piacra vitelével hozzájárulhasson az árfolyamok korrigálásához.Az alku mindemellett nem kis geopolitika jelentősséggel is bírna, jelentős mértékben növelve az orosz befolyást a hagyományosan az Egyesült Államok által dominált Közel-Keleten. A megállapodást különös megvilágításba helyezi az is, hogy Szaúd-Arábia korábban az Egyesült Államok szövetségese volt, emellett a két szuperhatalom a szíriai konfliktusban jelenleg egymással szemközt álló erőket támogat.A koronaherceg várakozásai szerint a globális olajkereslet nem tetőzik 2040 előtt, ám az országnak már most nagyszabású tervei vannak a gazdasága olajipari függőségének csökkentésére, diverzifikálására. Az egyebek mellett hatalmas megújuló energia termelő kapacitások telepítéséről szóló tervek finanszírozását nagyrészt a Saudi Aramco állami olajtársaság 5 százalékának tőzsdére viteléből oldanák meg, amelyre a herceg szavai szerint 2018 végén, 2019 elején kerülhet sor, a kibocsátás helyszíne ügyében ugyanakkor egyelőre nem született döntés (New York, London, Hongkong és a szaúdi tőzsde van versenyben az IPO-ért).(Reuters)