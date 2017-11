Ez a 10 ember építette fel a Google-t a semmiből

Íme a Google első 10 dolgozója:

10. Salar Kamangar

9. Georges Harik

8. Urs Hölzle

7. Amit Patel

6. Harry Cheung

5. Ray Sidney

4. Heather Cairns

3. Craig Silverstein

2. Sergey Brin

1999-ben kezdte pályafutását a Google-nél és még most is az internetes keresőóriásnál dolgozik. 2014-ig a YouTube vezérigazgatója volt, amiről azért mondott le, hogy új kihívásokat keressen a Google-nél. Nagyon nem távolodott el a videómegosztótól, most a YouTube-termékekért felelős alelnök.Szoftverfejlesztőként csatlakozott a Google-höz, 1999 és 2005 között dolgozott az internetes keresőóriásnál. A termékfejlesztésért és a stratégiáért felelt, például a Gmail, a Google Talk, a Google Video és Picasa területén. Az AdSense és az AdWords Online mögött állt és a Google startup inkubátora, a Googlettes igazgatója volt. Most kockázati tőkés befektetőként tevékenykedik, mint üzleti angyal, például ő áll az imo.im üzenetküldő alkalmazás mögött.Közel 20 éve, 1999 óta dolgozik a Google-nél, ahol a technikai infrastruktúráért felel. A Google szervereit, hálózatát és adatközpontját felügyeli. Mielőtt a Google-höz csatlakozott volna, professzor volt egy kaliforniai egyetemen.1999-ben kezdett a Google-nél a mérnök, akihez a cég híres szlogenje fűződik, a "Don't Be Evil". Jelenlegi pozíciója ismeretlen, ahogy az is, hogy egyáltalán a Google-nél dolgozik-e még.1999 januárja és 2004 decembere között dolgozott a Google-nél szoftvermérnökként. Most kockázati tőkés befektetőként tevékenykedik, olyan cégek üzleti angyala volt, mint a Qwiki, vagy a PrePay, és a lakáshitelezéssel foglalkozó startup, a Roostify egyik alapítója is.A Google egykori szoftvermérnökét meglehetősen gazdaggá tette a Google tőzsdére lépése. 1999-től 2003-ig dolgozott az internetes keresőóriásnál és 18 hónappal az elődleges részvénykibocsátás előtt távozott. Most ingatlanokban utazik, triatlonozik és amatőr pilóta. 1 millió dollárt adományozott, ahogy közösségi buszos szolgálatást indítson a Tahoe tónál.A Google negyedik alkalmazottja egy HR-menedzser volt 1998 és 2005 között, ő vette fel a Google első 200 alkalmazottját. Google-ös karrierjét követően nők által vezetett startupok üzleti angyalaként lett ismert, most egy ingatlanfejlesztő vállalat, a Coastal Streets elnöke.1998 és 2012 között állt a Google alkalmazásában. Számos projekten dolgozott a Google-nél, a cég harmadik embereként részt vett gyakorlatilag a keresőmotor felépítésében. Most egy nonprofit oktatási szervezetnél, a Khan Akadémiánál dolgozik.A Google egyik alapítója, aki most az innovatív projekteket tömörítő Google X vezetője most és az anyavállalat, az Alphabet elnöke.

Sergey Brin, forrás: AFP, fotós: Fabrice Coffrini

1. Larry Page

A Google másik alapítója, jelenleg az Alphabet vezérigazgatója.

Larry Page, forrás: AFP, fotós: Emmanuel Dunand