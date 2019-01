Ez az életfeladatom, egy sajnálatos haláleset nem futamít meg!

Ha fundamentumokat nézzük, akkor ugyanaz. Vagy ugyanaz van, vagy ugyanaz nincs. A társaság életének egyéves szakasza lezárult, sajnos egy ajtó becsukódott Andy Vajna halálával. Úgy gondolom azonban, hogy ha egy ajtó becsukódik, akkor egy vagy több másik kinyílik. A legfontosabb azonban az, hogy megmutattuk a befektetőknek azt az utat, amit ez a társaság bejárhat. Függetlenül attól, hogy egyébként tevékenység vagy fundamentumok nincsenek a társaságban, vagy másfelől mondhatjuk azt is, hogy a fundamentumok egyelőre a vállalaton kívül vannak és sokrétűek.Andy Vajna és az általa képviselt portfólió, szaktudás, network, legenda, véleményem szerint nagyon jól illeszkedett volna az Est Médiához. Nagyon sajnálom, hogy ez a lehetőség itt becsukódott a társaság számára, személy szerint is sajnálom, és nagyon örülök, hogy megismerhettem Andy Vajnát.Erről csak megszorításokkal lehet beszélni, mert nincs rá felhatalmazásom, hogy tervekről, elképzelésekről és belső egyeztetésekről beszéljek. Azt mondhatom el, hogy számomra milyen lehetőségek rajzolódtak ki ezzel. Andy Vajna jelentős vagyont kezelt, menedzselt, épített egy vállalatcsoportot, amelynek egy része vagy egésze bekerülhetett volna az Est Mediába, olyan, jól menedzselt cégekről és eszközökről beszélünk, amelyek nyereségesek, és bár konkrét számokat nem tudok mondani, de azok a vállalatok, amelyeket Andy az Est Mediába apportálhatott volna, komoly nyereségpotenciállal rendelkeznek.Országos kereskedelmi rádió valószínűleg nem kerülhetett volna bele, de volt más kereskedelmi rádió és más olyan tevékenységek, amik viszont bekerülhettek volna.Az ingatlanok nyilván bekerülhettek volna az Est Mediába, de arról a tárgyalásaink során nem esett szó. Működő vállalatokról volt szó, de mivel az együttműködés meghiúsult, ezért nem szeretnék további részletekről beszélni. Az viszont biztos, hogy Andyvel a lehető legjobbat tettem volna a cégnek és a részvényeseinek.Igen, több alkalommal is beszéltünk.Konkrétumokat nem mondhatok, erre nincs felhatalmazásom.Andy Vajna és az Est Media között megtörtént a formális kapcsolatfelvétel, voltak feladatok, és volt egy folyamatos munka Andy és a társaság között, de ennek már vége. Az viszont lényeges, hogy adott egy infrastruktúra, egy tőzsdei jelenlét, sok aktívan kereskedő kisrészvényes, egy kötelezettségektől megszabadított és egy kockázatoktól mentesített társaság, ami hajlandó és képes viszonylag gyorsan, átlátható módon, nagy biztonsággal befektetéseket fogadni. A célom az, hogy ezzel az infrastruktúrával a lehető legjobb partnert találjuk meg, a Park Teniszklub közleményének lényege pedig az, hogy a társaság továbbra is támogatja ebben az Est Mediát, akár finanszírozással is.Fogalmazzunk úgy, hogy nem folynak jelenleg ilyen tárgyalások. Még nem került sok a temetésre, és nem tudom, ki az örököse. Úgy gondolom, hogy viszik tovább az ügyeket az erre felhatalmazott személyek, ügyvitel folyik, de szerintem nem lenne ildomos döntéseket hozni, amíg az örökség nincs rendezve.Természetesen.Nem kell mindent elölről kezdeni, mivel Andy Vajna megjelenése előtt is folytattam tárgyalásokat más befektetőkkel, azokat a tárgyalásokat most ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.Több befektetővel is tárgyalásokat folytatok, ők különböző méretű befektethető vagyonnal rendelkeznek, és különböző szintre jutott el velük az egyeztetés. Ezek egy részét Andy Vajna jelentkezésekor visszamondtam, vagy elhalasztottuk a további egyeztetéseket, továbbá új érdeklődők is vannak.Mint minden más, ez is a konkrét körülményektől függ. A társaság igazgatóságának minden felhatalmazása megvan ahhoz, hogy különösebb kerülőutak nélkül végre tudjon hajtani akvizíciókat, tehát szinte bármilyen mértékű tőkeemelést végre tudunk hajtani, akár 300 milliárd forintosat is, erre is van felhatalmazása az igazgatóságnak. Fontos kérdésekben sem kell közgyűlést összehívni, nem kell azzal foglalkozni, hogy az egyes lépések között milyen határidők telnek el, tehát szépen ütemesen meg tudjuk valósítani a terveinket, amikor érkezik egy potenciális befektető.A családomé.Nem, és nem is tervezünk rajta változtatni, bejelentett részesedésként kezeljük.Úgy tudom, hogy ebben nincs változás.Az a befektetői tárgyalások eredményétől függ. A normál társasági események le fognak zajlani. Ha az éves rendes közgyűlésig nem történik esemény, akkor az igazgatóságban és a vezető tisztségviselők személyében sem tervezünk változást. Amennyiben szükséges, és a most újra élesedő befektetői tárgyalások ezt megkívánják, akkor meg fogjuk tartani azokat a társasági aktusokat, amik ehhez szükségesek, de például közgyűlés összehívása nem szükséges. Tehát ha mondjuk egy befektető nagyobb részesedést szerezne az Est Mediában, akkor közgyűlést csak azért kellene tartani, hogy a vezető tisztségviselőket és az összes általa szükségesnek tartott változást átvezessük. Ha akarja, más lesz a neve a társaságnak, más a székhelye, mások a vezető tisztségviselői. De ahhoz, hogy befektetésekre tegyen szert, fundamentumokra, a társaságnak nincs szüksége ehhez a közgyűlés összehívására.A potenciált tekintve ennél én többet is el tudok képzelni.A társaság jelenlegi állapotához képest is el tudok képzelni magasabb értéket, volt is ilyen, a piaci kapitalizáció korábban már a 18 milliárd forintot is elérte, és azt sem tartottam indokolatlannak. Ha a jelenlegi tevékenységet nézzük, akkor talán indokolatlan, de ha figyelembe vesszük, hogy mekkora potenciál van az Est Mediában és úgy általában a magyar tőkepiacban manapság, hogy milyen figyelem irányul a hazai tőzsdére, hogy milyen tranzakciók vannak a BÉT-en, akkor bőven van még tere a piaci érték növekedésének. Egyszerűen megnőtt a BÉT jelentősége, minden értékesebb lett, ami a tőzsdével összefügg. Hüvelykujj-szabály szerint a tőzsdei társaságok profitja és piaci kapitalizációja nagyjából egy a tízhez arányt mutat, ha ez jóval nagyobb, például egy az ötvenhez, azt a különbséget valahogy igazolni kell, például jövőbeni potenciállal.

Annál sokkal többet is el tudok képzelni. A célom továbbra is az, hogy a lehető legnagyobb halat fogjam ki. Minél nagyobb az Est Media piaci kapitalizációja, annál nagyobb halra vágyom, mivel nem okozhatok csalódást a befektetőknek, és úgy gondolom, hogy Andy Vajnával nem is okoztam volna csalódást, sőt. Andy kijelölte azt a pályát, ahová ez az egész történet kifuthat. A társaság értékének növekedése nagyobb feladat elé állítja a társaság menedzsmentjét és nagyobb lehetőségek elé a tulajdonosokat, de azért ne felejtsük el, hogy ezzel a kockázatok is nőnek. Azok a részvényesek, akik engem kárhoztattak az Andy Vajna halála utáni árfolyamesésért, azok nem vették figyelembe, hogy az Est Media sztorinak vannak kockázatai is. Mivel én viszem az ügyeket, én a lehetőségeket látom benne, de a kockázatokat ugyanúgy viselem, mint bármelyik más tulajdonos.Nagyságrendileg szerintem nyugodtan elmondhatom, hogy van, de nem ígérhetek semmit.Ez egy kis ország, óhatatlanul ismertek azok, akik szóba jöhetnek. De egyébként van külföldi is köztük.Ők jöttek, mindenki engem talált meg. Andy esetében a megkeresés egyértelműen tőle jött, addig én teljesen más utat kerestem, az se lett volna rossz, de az a lehetőség még mindig megvan.Azt gondolom, hogy egy év múlva arról fogok tudni beszámolni, amennyiben még velem készül az interjú, és nem valaki mással, hogy a fundamentumok bekerültek az Est Mediába. Tulajdonképpen örülnék is, ha nem velem beszélgetnének egy év múlva.Nem, hanem azért, mert az azt jelentené, hogy a céget átvették, és nincs már rám szükség. Arról beszélek, hogy nekem ez nem egy befektetés, nem egy üzlet, nekem ez az életfeladatom, hogy ezt a sztorit tető alá hozzam, és én bármilyen áldozatot meghozok érte. Bármilyet. Ha kell, akkor én ülök itt, de ha kell, akkor átadom valaki másnak a helyemet. Ha kell, akkor dolgozom tovább, de ez az én életfeladatom, ez nem munka, ez annál sokkal több. Ha azt gondolja bárki is, hogy egy sajnálatos haláleset engem megfutamít, az óriásit téved. Én innen nem megyek el, magamtól biztosan nem.