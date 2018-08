Ez azért viccnek már túl drága: tényleg elektromos autót gyártana a porszívógyártó

Tavaly januárban jött az első hír arról, hogy a többek között kézszárítókat és porszívókat gyártó brit vállalat, a Dyson elektromos autókat gyártana. A hír akkor arról szólt, hogy a Tesla egyik korábbi vezetője folytatja pályafutását a brit vállalatnál, rögtön el is indultak a találgatások arról, hogy milyen autókat gyártana a cég.Aztán tavaly szeptemberben már a cég jelentkezett új információkkal , beszéltek az elektromos autós terveikről, a cég vezérigazgatója bejelentette, 2020-ra saját elektromos autóval lépnek piacra, amelynek a dizájnjáért is a Dyson fele, és nem csak az autók elektromotorját, de az akkumulátorokat is a brit vállalat gyártaná. Már akkor arról volt szó, hogy a Dyson nem a más gyártók által is alkalmazott lítiumion akkumulátort építené az autóiba, hanem szilárdtest akkumulátort, amelyek jellemzője a ma használt akksikkal szemben a jóval nagyobb energiasűrűség.A cég most bejelentette , hogy még egy lépéssel közelebb kerültek a gyártáshoz azzal, hogy egy tesztpályát alakítanak ki a wiltshire-i repülőtéren, ahol különböző jó minőségű aszfaltfelületek állnak rendelkezésre, és off-road pálya is tartozik a reptérhez. A Dyson már 85 millió fontot költött két hangár helyreállítására, a beruházás össesen 200 millió fontba fog kerülni, és további 550 millió fontot költ majd a vállalat a reptéri tesztpályára. A cég autós alkalmazottai már a reptéren dolgoznak.Az eddig megjelent információkból, a tesztpálya által nyújtott lehetőségekből arra lehet következtetni, hogy többféle autótípust is gyártana a Dyson. Azt már eddig is tudtuk, hogy első körben három különböző típussal lépne piacra a cég, a kínálatban biztosan lesz egy SUV és egy high-end modell is. Az elsőként megjelenő autó egy kisszériás modell lesz, amiből kevesebb mint 10 ezer darabot gyártanak majd, ezzel a szériával az a cél, hogy a Dyson kiépíthesse kapcsolatait a beszállítókkal, és csak utána dobnának piacra két újabb modellt, amiket nagy volumenben gyártanának. Az első autó fejlesztésére 2 milliárd fontot szán a Dyson, a projektet a brit kormány is támogatja.