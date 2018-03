Felhasználók perelték be a Facebookot

A Facebook adatkezelési politikájával kapcsolatos botrány a múlt hét végén robbant ki, amikor kiderült, hogy a Cambridge Analytica 50 millió felhasználó profiladataihoz férhetett hozzá, jogtalanul.Az eset kapcsán a figyelem középpontjába került a Facebook adatkezelési gyakorlata, a napokban már arról szóltak a hírek, hogy a chatprogram adatokat gyűjt a telefonon lebonyolított hívásokról és üzenetküldésekről. A Facebook azzal védekezett, hogy a hívások és az üzenetek tartalmát nem gyűjtötték és a meglévő információkat is bizalmasan kezelik, nem adták át őket harmadik félnek.A Facebook (és az egész szektor) a szabályozás szigorodásával nézhet szembe az eset kapcsán és a közösségi oldalra akár hatalmas büntetések is várhatnak. A Facebook vezetőit meghallgatásra hívták be a brit parlamentbe és az amerikai Kongresszus kérdéseire is felelhet Mark Zuckerberg.A perekkel kapcsolatos híreket egyelőre nem kommentálta a Facebook a CNBC -nek.A Facebook részvényeit megviselték az események, az árfolyam 18 százalékot esett a botrány kirobbanása óta.