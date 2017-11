Felvásárolták az egyik legnagyobb budapesti fitnesz láncot

"Péntek este váratlanul a tudtunk nélkül bezárták a Savoya Park Gilda Max edzőtermét. A termet úgy néz ki az üzemeltető nem kívánja tovább fenntartani" - értesült a Portfolio egy fitneszedzőtől. Egy másik pedig úgy nyilatkozott: "Késő este hívtak fel, hogy fél órája bezárt. Őrök álltak mindenütt, akik a cuccainkat se engedték elvinni. Minden hónapban bérleti díjat fizetek, hogy használhassam a termet, majdnem 50 ezret, amit erre a hónapra is kifizettem, ahogy több kollégám is."Az előre megvásárolt bérleteket az Alle-ban működő Gilda Max-ban lehet majd lejárni, ahol kérdésünkre megerősítették a hírt, hogy a láncot felvásárolta a Life1 és bezárja a Savoya Park-ban működő edzőtermet. Megkerestük a Life1 láncot is, ahol hétfőre ígértek választ kérdéseinkre. A cég honlapjáról azonban kiderül, hogy ambiciózus terveik vannak a magyar piacon: "Az elkövetkező években több megyeszékhelyen és Budapesten is újabb klubokat tervezünk nyitni. Célunk, hogy hamarosan a Life1 legyen Magyarország első, országos fitness klub hálózata." A honlapot átlapozva az is világossá vált miből képes finanszírozni a Life1 a nagyobb versenytárs felvásárlását. A cég tulajdonosa a FUTUREAL, az oldal szerint "Közép-Kelet Európa vezető ingatlan-fejlesztő vállalata" és a Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.