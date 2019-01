Akkora szélerőmű épül, ami mellett eltörpül az amerikai Szabadság-szobor

A 12 megawattos Haliade-X nevű szélerőmű rotorátmérője 220 méter lesz, magassága 260 méter magas lesz, vagyis közel háromszor olyan magas lesz, mint az amerikai Szabadság-szobor. Az erőmű évente mintegy 67 gigawattóra villamos energiát lesz képes termelni, ami 16 ezer háztartás láthat el árammal.A mérnökök 63 százalékos kapacitásfaktort ígérnek, ami azt jelenti, hogy ahhoz képest, ha megállás nélkül 100 százalékon működne, az adott helyszínen ennyi áramot lehet képes termelni - ez 7 százalékponttal magasabb a jelenlegi legnagyobb modellénél.Az erőmű építése idén nyáron kezdődik, a kereskedelmi üzem 2021-től indulhat. A GE által a helyi partnerekkel kötött megállapodás egy ötéves tesztidőszakot is tartalmaz, illetve egy 15 éves, teljes szolgáltatási és karbantartási megállapodás is részét képezi. A modell típusbizonyítványának megszerzését az előző héten közölték. A prototípus a tesztfeladatok megkönnyítése érdekében annak ellenére szárazföldön épül fel, hogy a GE offshore (tengeri) telepítésre tervezte.A GE 2018 márciusában jelentette be a szélerőmű-óriás megépítésére vonatkozó terveit, a prototípus ennek, az összességében 400 millió dolláros fejlesztésnek a keretében épül fel.

GE Renewable Energy