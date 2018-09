Őrült változás az időjárásban - Eszméletlen tempóban forrósodnak fel a magyar városok

A European Data Journalism Network (EDJNet) 117 év hőmérsékleti adatait feldolgozó kutatása alapján Európa északi és balti régiójában, az Ibériai-félsziget egy részén és a Balkánon az ezredforduló óta eltelt években az átlaghőmérséklet jelentősen felülmúlta még a 20. századi átlagot is, nemhogy a Párizsi Klímaegyezmény által bázisul kijelölt iparosodás előtti szintet (leggyakrabban az 1850-1900-as éveket értik ez alatt). A legkevésbé az Atlanti partvidéken fekvő városok hőmérséklete emelkedett. A 2015-ös klímamegállapodásban rögzített célszám azonban a globális átlaghőmérsékletre vonatkozik, ettől egyes régiók jelentősen eltérhetnek, a kutatók pedig eleve arra számítottak, hogy a sarkokhoz közelebb jóval nagyobb mértékű lesz a felmelegedés, mint az Egyenlítőhöz közel.

EDJNet/ECMWF

A kutatás a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) nemzetközi szervezet több mint 100 millió, az 1900-as évtől kezdődően rögzített, különféle észlelőpontokról származó időjárási adatát elemezte. Ezek alapján azt is képes volt meghatározni, hogy egy-egy városban hogyan változott a forró és fagyos napok átlagos éves száma. (A jelentésben az egyes országokra, illetve városokra külön-külön is rá lehet keresni.)A legjelentősebben spanyol városokban, Granadában, Cordóbában, Linaresben nőtt az átlaghőmérséklet, sorrendben 1,59, 1,53, illetve 1,52 Celsius-fokkal, de utóbbival megegyező mértékű felmelegedést tapasztaltak a finnországi Pori esetében is. A nagyvárosok toplistáját Bukarest vezeti (+1,4 fok), de Bécs és Madrid (+1,3 fok), valamint Milánó és Varsó (+1,2 fok) sincs már messze a klímaegyezményben kijelölt másfél fokos határérték elérésétől.Ami a magyarországi városokat hirdeti, az európai metropoliszok között Budapest a hetedik legnagyobb átlaghőmérséklet-emelkedést szenvedte el, ami az ezredforduló eltelt években 1,1 fokkal haladta meg a 20. században mért szintet, így 10,1 fokról 11,2 fokra nőtt. Az 58 legnagyobb EU-s város listáján Budapest a 21. helyen áll, de a régióból több nagyvárosban is nagyobb mértékben nőtt az átlaghőmérséklet, így a fent említett Bukarest és Bécs mellett több lengyelországi városban, például Krakkóban (+1,2 fok), míg Prága és Zágráb hasonló mértékben melegedett fel, mint a magyar főváros. Az 1900-as évtől eltelt 117 évet figyelembe véve a legmelegebb évek a magyar fővárosban és környékén 2014, 2007 és 2015 volt.A forró, 27 Celsius-fokot elérő átlaghőmérsékletű napok száma a 20. századi 0,7-ről 5,1-re nőtt a 21. században Budapesten. A 22 fok feletti átlaghőmérsékletű napok száma iskolaévenként mindössze átlagosan 2,9 volt a 20. században, ami a 2000. óta eltelt években már átlagosan 8,7 napon volt megfigyelhető fővárosunkban. Ugyanakkor a fagyos napok száma ( -1 fok alatti napi átlaghőmérséklet) 40,7-ről 34,7-re csökkent.

EDJNet/ECMWF

Az elemzés összesen 14 magyar város adatait vizsgálta, és míg a budapestivel megegyező mértékű hőmérséklet-emelkedést találtak például Szeged, Miskolc és Nyíregyháza esetében, addig Pécsett, Kaposváron és Zalaegerszegen ennél kisebbet (+0,9 fok). Ugyanakkor Győrben és Békéscsabán még a fővárosinál is nagyobb felmelegedést mutattak ki, ebben a két városunkban 1,28, illetve 1,2 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet a 20. századhoz képest. Ezzel Győr az összes, 558 vizsgált európai város közül a 41. legnagyobb átlaghőmérséklet-emelkedést szenvedte el.

EDJNet/ECMWF