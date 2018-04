A Konzum és az Opus is múlt héten tette közzé a részletes éves beszámolóját, a Konzuméról szóló összefoglalónkat itt , az Opusét itt lehet elolvasni.

Az, hogy ma már limittel is emelkedtek a részvények, nem jelenti azt, hogy ne lenne bennük kereskedés, folyamatosan jelennek meg az eladók, így az árfolyam egyes papírokban időről időre 12-13 százalékos plusz közelébe esik vissza. A forgalom kiugró.

Csak érdekességképpen, a mai limites emelkedéssel együtt gyakorlatilag nullásak idén a Mészáros-részvények, vagyis ott állnak, ahol tavaly év végén. A mai 15 százalékos emelkedéssel az Opus 2,6 százalékos, a Konzum 0,03 százalékos, az Appeninn 1,5 százalékos pluszban áll idén, a CIG Pannónia pedig még így is 3,3 százalék mínuszban áll 2018-ban.

A Konzum, az Opus, az Appeninn és a CIG Pannónia is limittel emelkedik.

Fideszes kétharmad: Mi lesz most a Mészáros-részvényekkel? 2018.04.09 08:14

A Mészáros Lőrinchez köthető Konzum és Opus részvényeit sokan már régóta választási papíroknak tartják, amelyek sorsa részben attól függ, milyen eredményt érnek el a kormánypártok a 2018-as országgyűlési választásokon. Az eredményt most már tudjuk, a tegnap megtartott választáson a Fidesz kétharmados többséget szerzett, ha így nézzük, akkor megszűnt az a bizonytalanság, ami nyomás alatt tarthatta az árfolyamot.

És az árfolyamra nyilvánvalóan hatással voltak a választások, a február 25-én tartott hódmezővásárhelyi polgármesteri választást követően látványosan alulteljesítettek a tőzsdén a Mészáros-részvények, a Konzum és az Opus, de még az Appeninn és a CIG Pannónia is. A lejtmenet persze részben magyarázható azzal, hogy időközben a nemzetközi befektetői hangulat is elromlott, de akik az elmúlt években követték a Mészáros-részvények mozgását, azok azt is tudják, hogy nem túl magas a korreláció a fontosabb részvényindexek és a Konzum vagy az Opus között.

Pedig az elmúlt hónapokban több fontos bejelentést is tett a Konzum és az Opus, a vállalatokban masszív tőkeemelést hajtanak végre, egymás után jelentik be az eszközvásárlásokat, ráadásul a cégek menedzsmentje a kilátásokkal kapcsolatban is optimista, további felvásárlásokra készülnek.

A nemzetközi hangulat egyébként inkább támogató, a határidős részvényindexek állása alapján mérsékelt emelkedés jöhet az európai és az amerikai tőzsdéken.

