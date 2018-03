Fontos találkozóra készülnek az olajpiac urai

Rákapcsolhat az Egyesült Államok Az olajárak annak ellenére emelkednek, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hétfőn jelentősen felfelé módosította a tengerentúli palaolaj-kitermelés bővülésére vonatkozó prognózisát. Az IEA jelentése megerősíti, az amerikai iparág számára éppen az OPEC és a társult olajországok termeléscsökkentési megállapodása teremtette meg a növekedés alapvető feltételét, az olajárak megtámasztása által. Az IEA prognózisa szerint a nem OPEC-tagok termelése 2023-ig, tehát a következő öt évben összességében napi 5,2 millió hordóval 63,3 millió hordóra fog emelkedni. A bővülés több mint felét, 2,7 millió hordót a tengerentúli olajipar teljesíti majd, amelynek termelése így eléri majd a 12,1 millió hordót. A teljes globális olajkitermelés napi 6,4 millió hordóval nőhet az időszak során.

Az OPEC-országok olajminiszterei, illetve a globális olajipar meghatározó szereplői is részt vesznek a hétfőn Houstonban kezdődő CERAWeek energiakonferencián. Az OPEC főfitkára, Mohammad Barkindo és az olajkartel más tisztviselői a várakozások szerint hétfőn ebédet adnak az amerikai palaolajcégeknek, amely esemény alkalmat adhat a globális piaci kereslet-kínálati viszonyokkal és a követendő stratégiával kapcsolatos egyeztetésre is.A várható részletekkel kapcsolatban egyelőre nem láttak napvilágot konkrétumok, azonban a piac jelentős reményeket fűz a megbeszélésekhez. Míg az olajkartell és a társult országok többnyire továbbra is szorosan tartják magukat a közösen elhatározott kitermeléscsökkentési vállaláshoz, a hírek szerint ugyanakkor Oroszország már az exit stratégiát tervezgeti a megállapodás hatálya alól.A 2018 végéig érvényes termeléscsökkentési lépés meghosszabbításáról egyelőre nem tárgyaltak az olajországok Suhauil Mohamed Al Mazrouel, az Egyesült Arab Emírségek olajminiszterének és az OPEC jelenlegi elnökének Reuters által idézett szavai szerint.Az intézkedés alapját képező alkuban az Egyesült Államok nem vesz részt, márpedig az ország folyamatosan emeli kitermelését. A konvencionálisnál alacsonyabb árszinten is nyereséges, emelkedő tengerentúli palaolaj-kitermelés az árakra lefelé ható legjelentősebb tényező.Az amerikai - jelentős részben palaolaj-kitermelés már meghaladta Szaúd-Arábia napi 10,28 millió hordós termelését; ennél többet már csak Oroszország termel, amelytől az USA várhatóan legkésőbb 2019-ben átveszi a globális vezető olajtermelő szerepet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásai szerint. Az amerikai kitermelés további növekedésére utal az is, hogy az előző héten a működő olajkutak száma 2015 áprilisa után ismét elérte a 800 darabot, ahogyan az is, hogy az alapkezelők és egyéb befektetők ugyancsak folytatták long pozícióik kiépítését a határidős piacokon.A WTI nyersolaj árfolyama 1 százalék körüli erősödéssel a 62 dollárt közelíti.

A Brent hasonló mértékű drágulással a 65 dolláros szintet igyekszik áttörni.