Gyenge napot zártak az amerikai tőzsdék

A hangulatra a Morgan Stanley lépése is árnyékot vethetett, hiszen a befektetési bank stratégái pesszimistábbak lettek a globális részvénypiac esetében: a közgazdászok kifejezetten általános esésre számítva a részvénykitettség csökkentését javasolják. Természetesen nem csak a rossz hírek befolyásolták a kereskedést, hanem bizonyráa az is szerepet játszott a visszaesésben, hogy a történelmi csúcsközelben lévő indexek láttán a befektetőkön erőt vett az óvatosság.Ezek után nem meglepetés, hogy csökkenéssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 115,98 ponttal, 0,43 százalékkal, 26 806,14 pontra esett vissza. Az S&P 500-as mutatója 14,46 ponttal, 0,48 százalékkal esett, 2975,95 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite indexe 63,41 ponttal, 0,78 százalékkal csökkent, és 8098,38 ponton zárt.