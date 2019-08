Hat éves csúcsra kúszott az arany

A decemberi határidős arany unciánkénti ára a Comexen 14,6 dolláros emelkedéssel 1551,8 dollárig ment ma, ami a legmagasabb befejező ár volt 2013 áprilisa óta.Mindeközben a szeptemberi szállítású ezüst is kétéves csúcsra futott a mai közel 3%-os emelkedésével.Múlt héten is több mint hat éves csúcsra futott az arany, miután felerősödtek a kereskedelmi viták az USA és Kína között az újonnan kivetett és megemelt vámokkal. Hétfőn aztán valamelyest visszaesett az arany árfolyama azzal, hogy Amerika és Kína is valamelyest békülékenyebb hangot ütött meg.