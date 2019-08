Hiába minden próbálkozás, az Apple még mindig nagyon függ Kínától

Kínán kívül kevés olyan hely van a világon, ahol megvan az infrastruktúra napi 600 ezer telefon legyártására

Az Apple 15 százalékos vámmal szembesül szeptember elsejétől az olyan Kínában gyártott termékekre, mint az okosórák vagy a fülhallgatók. Legfontosabb termékét, az iPhone-t pedig december közepétől sújtja Trump importvámja, amit a Kínában gyártott termékekre vetett ki az amerikai elnök.Kevés olyan amerikai vállalat van, amelyik annyira kötődik Ázsia legnagyobb gazdaságához, mint az Apple. Partnerei, mint a Hon Hai Precision Industry (Foxconn), a Pegatron és a Wistron több ezer dolgozót alkalmaznak, akik az Apple termékeinek összeszerelését végzik. Az elmúlt években viszont más országok felé is nyitott az Apple, Indiában például 2015-ben még egyetlen beszállítója sem volt, 2019-ben viszont már három gyárral is kapcsolatban állt az országban, közülük az egyik a Foxconn tulajdonában áll, amely iPhone X-modelleket gyártaná. Az indiai nyitás célja kimondottan az volt, hogy az Apple elkerülje az iPhone-ra kivetendő vámokat, hasonló célból építettek például az Apple és a Foxconn közösen gyárat Brazíliában 2011-ben.De a Kínán kívüli gyárak kicsik, Indiában és Brazíliában például arra elegendők, hogy a helyi keresletet kiszolgálják. Eközben az Apple-lel szerződésben álló partnerek egyre több gyárat nyitottak Kínában, a Foxconn például 2015-ben még "csak" 19 gyárral rendelkezett Kínában, 2019-ben pedig már 29 gyára volt, a Pegatron pedig 8-ról 12-re növelte a gyárai számát az Apple adatai szerint. Az új helyszíneken órákat, okos otthoni asszisztenseket és vezeték nélküli fülhallgatókat gyártanak.Nem csak az összeszerelő üzemek, de az Apple többi beszállítója (a chipgyártók, az üveget, az alumíniumházat, a kábeleket, áramköröket gyártók) szintén egyre inkább Kínában koncentrálódnak. Miközben 2015-ben az Apple beszállítóinak 44,9 százaléka volt Kínában, 2019-ben már 47,6 százalék volt a súlyuk.Júniusban az Apple vezérigazgatója, Tim Cook a negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson elmondta, hogy nem akarja táplálni a spekulációkat azzal kapcsolatban, hogy a gyártást áthelyezné az amerikai vámok miatt. A termékeink többsége gyakorlatilag mindenhol készül, az Egyesült Államokban, Japánban, Koreában, Kínában és az Európai unióban is - tette hozzá.Az Apple évente több száz millió telefont állít elő Kínában és sokkal erősebb a koncentráltsága és kisebb a rugalmassága mint néhány versenytársnak (a Google például már Vietnámban gyártja a Pixel-telefonokat). De az Apple mérete eleve a cég ellen dolgozik, ami a diverzifikációt illeti, hiszen nem sok olyan ország van, ahol olyan méretű munkaerő áll az Apple rendelkezésére, mint Kínában. Vietnám lakossága például kevesebb mint a tizede Kínához képest.- tette hozzá a beszállítói láncok elemzésével foglalkozó Fictiv.Tim Cook igyekezett szoros kapcsolatot kiépíteni Donald Trumppal, többször találkoztak és vacsoráztak. Az Apple vezére figyelmeztette, hogyde azt nem mondta ki egyértelműen, hogy a vámokat egy az egyben áthárítanák a fogyasztókra.