Ijesztő ízelítőt kaptunk abból, mi vár ránk 2019-ben

Buy and hold, mindenkor

Valami megváltozott

A buy and hold, vagyis venni és tartani egy passzív részvénybefektetési stratégia, ami abból az alapfeltevésből indul ki, hogy megfelelően hosszú időtávon a részvényekkel több pénzt lehet keresni, mint más eszközosztályokba, például kötvényekbe fektetve. A stratégiát követve a befektetőnek nem kell mást tenniük, mind a szokásos részvénypiaci fluktuációt figyelmen kívül hagyva részvényeket (részvénypiaci ETF-eket stb.) vásárolni, és azokat évekig tartani. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos az időzítés, hogy ne lenne érdemes a bevásárlásokat a kisebb-nagyobb korrekciók alkalmával megvalósítani, de a stratégiát követők alapvetően abból indulnak ki, hogy a trend felfelé van, ha előfordulnak is nagyobb esések, megfelelően hosszú időtávon a részvények árfolyama úgyis emelkedik.Arról, hogy az elmélet csak komoly megkötésekkel alkalmazható, és többek között nagyon nem mindegy az sem, hogy melyik részvényre jut a befektetők választása, tudnának mesélni például azok, akik még mindig tartják azokat a nyugat-európai bankrészvényeket, amiket a 2008-as válság előtt vásároltak, de azok sem lehetnek túlságosan boldogok, akik a diverzifikáció jegyében egy szélesebb részvénypiacba, például a japán Nikkei indexbe fektettek az 1980-as évek végén, az ő befektetésük az elmúlt évek ralija ellenére még mindig bőven víz alatt van.De, hogy a buy and hold sikeresen is tud működni, jól mutatja a Berkshire Hathaway példája, a világ egyik leggazdagabb emberének, Warren Buffetnek a cége úgy nőtt több mint 500 milliárd dollár piaci értékűre, hogy egymás után szereztek részesedést nagy, elsősorban amerikai cégekben, és évekig tartották a befektetéseiket, de azok is jól járhattak, akik 2009 óta valamelyik vezető részvényindexbe fektettek, a részvényárfolyamok a legtöbb piacon már egy évtizede emelkednek.A gyengébb tőzsdéken (pl. kínai) idén év elején, a kevésbé gyengéken (pl. nyugat-európai) nyáron, a legerősebbeken (amerikai részvénypiacok) pedig idén ősszel valami elromlott, egymás után fordultak le a csúcsokról a világ vezető részvényindexei, és bár egyelőre nem érdemes temetni az egy évtizede tartó részvénypiaci ralit, de amekkora ütést kaptak a tőzsdék, abból nehéz lesz gyorsan felállni, és ami fontosabbaz talán erős, hogy a buy and hold halott (a stratégiát egyébként az elmúlt években már többször eltemették), de a következő hónapokban (években?) sokkal nehezebb lesz pénzt keresni vele.Olyan mértékben megnőtt a volatilitás a tőzsdéken, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Vegyük például az S&P 500-at. Miközben hónapokig alig volt mozgás napi vagy akár heti szinten, október óta nem ritkák a 150-180 pontos hetek (napi minimum-maximum), vagyis heti szinten simán mozog akár közel 7 százalékot is a világ egyik vezető részvényindexe. És nem csak az az ijesztő, hogy mekkorát mozog, hanem az is, hogy mennyire random a mozgás. Sokszor pont akkor pattan fel, amikor már minden arra utal, hogy masszív esés lesz, és akkor fordul le, amikor már éppen újra úgy tűnik, folytatódik a bull piac.Ez történt október végén is, amikor egy hét alatt több mint 5 százalékot esett az S&P 500, ráadásul a 2700 pont körül húzódó fontos technikai szint is elesett, és hosszútávon még szó sem volt túladottságról, vagyis akár nagyobb esésé is jöhetett volna,

ehelyett két olyan hét következett, amiben az aljától a tetejéig 8 százalékot ugrott felfelé az index,

azóta pedig egymást váltják az egyre nagyobb felfelé és lefelé tartó gyertyák, pont akkor váltva az irányt, amikor már túl jól vagy éppen túl rosszul kezd festeni a grafikon. Frusztráló.

Gondok, amik nem oldódnak meg gyorsan

Az S&P 500 idei teljesítménye jól előre jelzi, mire számíthatunk a következő időszakban: úgy nullás az idei teljesítmény, hogy állt már -5 és +10 százalékban is az index értéke.És hogy miért gondolom, hogy nagyon távolról nézve irány nélküli csapkodás jön a tőzsdéken? Egyszerűen túl sok olyan téma mozgatja a tőzsdéket, ami még hónapokig tematizálni fog, ami nem oldódik meg egyik pillanatról a másikra.Mik ezek? Csak néhány példa:Donald Trump komolyan gondolja, hogy rendezi az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatait, szerinte a megoldás az, hogy a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, főként azokkal szemben vet ki importvámokat, amelyekkel szemben magas a kereskedelmi deficit. A vámháború már hónapok óta tart, főként az Egyesült Államok és Kína között, már több tízmilliárd dollár értékű importra vetettek ki vámot a felek. Bár december elején 90 napos tűzszünetben állapodott meg a két nagyhatalom, és úgy tűnik, Kína csökkentené az Egyesült Államokból importált autók vámját, a Trump szájízének megfelelő kereskedelmi megállapodástól még hónapokra lehetünk.Szeptember végi ülésén az amerikai jegybank 25 bázisponttal 2-2,25 százalékra emelte az irányadó kamatsávot, azóta a befektetők azt találgatják, legközelebb mikor, azt követően pedig milyen ütemben emel kamatot a Fed. A jegybank a december 18-19-i ülésén nagy valószínűséggel 25 bázisponttal 2,25-2,50 százalékra emelheti a kamatsávot, azt követően viszont nagy a bizonytalanság, 2019 úgy fog indulni, hogy hónapokon keresztül minden jegybanki megnyilvánulásból azt akarják majd kiolvasni a befektetők, mennyire lesz agresszív a Fed a kamatemelésekkel.A végtelen történet, aminek a lezárása akár még évekig is eltarthat. Ha minden a leggördülékenyebben megy, akkor is legkorábban március 29-én kerülhet sor a Brexitre, addig azonban még nagyon sok minden történhet, ugyanis többek között január közepén a brit alsóháznak, jövő év március végéig pedig az Európai Parlamentnek is szavaznia kell. Theresa May és kormánya egyelőre ragaszkodik ahhoz, hogy március 29-én sor kerüljön a Brexitre, és a jövő év május 23-26-i európai parlamenti választások miatt az EU számára is fontos lenne a jövő tavaszi lezárás. A folyamatnak azonban jövő év márciusban sem lesz vége, ugyanis csak akkor kezdődhetnek el a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, és megkezdődik az a 21 hónapos átmeneti időszak, amikor az Egyesült Királyság és az EU közötti legtöbb reláció továbbra is érvényben marad (munkavállalók unión belüli szabad mozgása, vámúnió, egységes piac stb.). Az átmeneti időszaknak elviekben 2020. december 31-én kellene befejeződnie, de kevesen gondolják, hogy a brit-uniós kereskedelmi tárgyalásokat addig le lehetne zárni, vagyis a teljes folyamat még évekig eltarthat.Az elmúlt években a tőzsdei ralit a nagy amerikai tech cégek (FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Google)) részvényei vezették, amiknek a részvényárfolyama nagyot esett az elmúlt hónapokban. Nem is véletlenül, részben a nagy adat- és politikai botrányok miatt a szabályozói környezet vélhetően szigorodni fog (hogy ez elkerülhetetlen, arról Tim Cook is beszélt egy hónapja), a kereskedelmi háború elmélyülése és az amerikai-kínai viszony megromlása sem kedvezett az amerikai tech cégeknek, amelyeknél a növekedés is lassult az elmúlt évekhez képest. A FAANG-részvények szenvedése is nyomás alatt tarthatja a világ részvénypiacait a következő hónapokban.