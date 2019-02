India Pakisztánt bombázza - Izgalmas napok jönnek

Légicsapást hajtott végre India Pakisztán területén

Hogy reagáltak a piacok?

Az elemzők magyarázata

Megelőző légicsapást hajtott végre az indiai légierő kedden kora reggel Pakisztán területén, iszlamista fegyveresek táborait semmisítette meg - tudósít az MTI Vidzsaj Gokal indiai külügyi államtitkár sajtótájékoztatójáról. A légicsapást Balakot településen hajtották végre, azonban nem fejtette ki, pontosan hol. Pakisztán területén ugyanis két ilyen nevű város van, köztük az egyik Kasmír pakisztáni részén, a másik az ország Hajber-Pahtunhva tartományában. Az indiai Kasmír korábbi kormányfője szerint ha utóbbit érte támadás, az komoly katonai eszkalációt jelent, míg a kasmíri táborok az évnek ebben a szakában üresek, és akkor inkább jelképes csapásmérésről lehet szó.Gokal szerint a művelet során több mint 300 terroristával végeztek és leszögezte: a terroristák újabb támadásokra készültek, ezért volt szükséges az akció. Pakisztáni falusiak a támadás helyszínén négy robbanást hallottak, de saját bevallásuk szerint mindössze egyetlen ember sebesült meg az indiai légitámadásban. Gokal kiemelte, hogy csak a terrorista táborok voltak a célpontok és nem voltak civil áldozatok.A két ország kapcsolata az után vált ismét feszültté, hogy február 14-én öngyilkos merénylet végzett Kasmír indiai felügyelet alatt álló részén az indiai rendőrség 40 tartalékosával, ami jelentős felháborodást váltott ki Indiában. A merényletet a Dzsais-e-Mohamed (Mohamed hadserege) nevű iszlamista katonai csoport követte el, ám Újdelhi azzal vádolta meg a pakisztáni titkosszolgálatot (ISI), hogy köze volt a merénylethez. Újdelhi azt állítja, megdönthetetlen bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy Pakisztánnak köze volt a támadáshoz. Modi a merénylet után azonnal figyelmeztette Pakisztánt, hogy kemény válaszra számíthat. Iszlámábád tagadja, hogy köze volt a történtekhez.A hírre megütötték ma reggel az indiai részvénypiacot és a rúpiát is, a BSE Sensex index 1,4 százalékot esett a mélypontjáig, de a kereskedés végére megnyugodtak a kedélyek és végül mindössze fél százalékos eséssel zárt az index. A rúpia fél százalékos gyengülésben volt a dollárral szemben, de traderek szerint a jegybank intervenciójának köszönhetően végül "visszajött" 0,1 százalékos gyengülésbe. A rúpia így is az év leggyengébben teljesítő ázsiai devizája.Az, hogy nem zuhant végül nagyot az indiai részvénypiac, elemzők szerint annak köszönhető, hogy a fejlődő piacok általánosságban jól teljesítenek most és az olajár is csökken. A befektetők reménykednek abban, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi viták megoldódnak és hogy a dollár gyengülhet, ha a Fed szünetelteti a kamatemeléseket.Az IDBI Capital Market elemzője hozzátette, hogy egya piacok arra várnak, hogy a másik oldal hogy reagál. Vannak, akik szerint a csapás egyenesen felfelé hajtja majd az indiai részvényeket, mert a miniszterelnök, Narendra Modi választási esélyeit növeli.A Target Investing szakértője minden esésben vételi lehetőséget lát - írja a Bloomberg.