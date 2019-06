Intő jel érkezett Magyarországnak a németektől

497 kör

egyrészt a Drillisch meglepően sok frekvenciát szerzett, amivel (és persze hálózatépítés után) akár az ország nagy részén is jó minőségű mobilszolgáltatást indíthat, amivel alaposan átalakíthatja a németországi mobilpiacot, ahol a három nagy szereplő piaci pozíciója csak mérsékelten változott az elmúlt években,

másrészt a frekvenciablokkokat az előzetesen kalkuláltnál jóval drágábban szerezték meg a szolgáltatók, így kevesebb pénz marad magára a hálózatépítésre.

mert az új szereplő, a Drillisch komoly hálózatépítési tervekkel vágott neki az aukciónak, és a magasba emelte az árakat,

de azért is, mert a három nagy németországi mobilszolgáltató szerette volna kiszorítani a versenyből a Drillischt, mert attól tartanak, hogy az új frekvenciákkal egy negyedik mobilszolgáltató nőhet fel mellettük a következő években, amelyik agresszív árazással gyorsan szerezhet piaci részesedést a három nagy szereplőtől.

Hasonló a magyar helyzet

egyrészt a Diginek, ha kicsit is komolyan gondolja a magyarországi mobilpiaci terjeszkedést, akkor életbevágóan fontos, hogy minél több frekvenciát szerezzen,

a három nagy mobilszolgáltató pedig azért tolhatja felfelé az árakat, hogy azzal egyrészt megnehezítse a Digi frekvenciához jutását, vagy legalábbis elérje, hogy olyan magas áron jusson frekvenciablokkokhoz az új belépő, hogy azzal megnehezítse (időben kitolja) a Digi hálózatépítését.

Idén március 19. óta licitálhattak az 5G-hálózat kiépítéséhez szükséges frekvenciablokkokra a németországi mobilcégek. Összesen 41 frekvenciacsomagot értékesítettek az érdeklődő távközlési vállalatoknak 2 és 3,4 és 3,7 GHz-en. A lebonyolítás lényege az volt, hogy a frekvenciaaukció addig tart, amíg a mobilcégek újabb ajánlatot nyújtanak be, és mivel kifejezetten aktívak voltak a mobilcégek, egészen mostanáig tartott a licit, vagyis közel 3 hónapon keresztül küzdöttek egymással a résztvevő cégek, összesen 497 körön van túl a 4 licitáló, a Drillisch Netz, a Telefónica, a Deutsche Telekom és a Vodafone.Szakértők előzetesen azzal számoltak, hogy a frekvenciaaukció összesen 3-5 milliárd eurónyi bevételt hozhat a német államnak. Április közepén már úgy tűnt, hogy az aukció véget ér, és a szolgáltatók összesen 5 milliárd eurót fizetnek a blokkokért, azonban a licit mostanáig tartott, a végösszeg pedig az előzetesen vártnál jóval magasabb, 6,55 milliárd euró, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 2110 milliárd forintnak megfelelő összeg.A legtöbbet a Deutsche Telekom költötte, a legnagyobb meglepetést azonban a United Internet leányvállalata, a Drillisch okozta, ugyanis lényegesen többet költött, és jóval több frekvenciát szerzett, mint amire előzetesen számítani lehetett:A németországi frekvenciaaukciónak több érdekes hozadéka is van:Ez utóbbival kapcsolatban panaszkodott az aukció lezárását követően a piacvezető Deutsche Telekom egyik vezetője, Dirk Wössner arról beszélt, hogy a frekvenciaaukció eredménye jelentősen fékezheti a németországi mobilhálózat bővítését, a végeredmény jóval kedvezőbb (értsd, olcsóbb) is lehetett volna, a mostani aukción is jóval drágábbak lettek a frekvenciák Németországban, mint más országokban, a magasabb ár miatt jelentős összeg hiányzik majd a szolgáltatóknál, amit hálózatépítésre fordíthattak volna. Wössner szerint a frekvenciákra költött összegből 50 ezer új állomást lehetett volna építeni, amivel sok, jelenleg nem lefedett területet is elérhettek volna.A németországi frekvenciaaukción azért alakult ki a vártnál jóval magasabb ár,A helyzet kísértetiesen hasonlít a hazai helyzetre, hiszen nálunk is hamarosan frekvenciaaukciót tartanak, Magyarországon is három nagy piaci szereplő uralja a mobilpiacot, amelyek piaci részesedése csak mérsékelten változott az elmúlt években (azért az indulása óta harmadik Vodafone alaposan megközelítette a második Telenort), és nálunk is van egy új mobilpiaci belépő, a Digi, amelyik már el is indította tesztüzemét, és ha sikerül értékes frekvenciablokkokat vásárolnia, akkor az ország jelentős részét lefedheti, amivel, és főként agresszív árazásával alaposan megszorongathatja a Magyar Telekomot, a Telenort és a Vodafone-t.A folyamat hamarosan nálunk is elkezdődik, a napokban kapják majd meg az NMHH anyagát a hazai távközlési cégek véleményezésre, az aukció eredményét pedig idén ősszel hirdetheti ki a hatóság. A lebonyolítás módja egyelőre még nem ismert, de ha a németországihoz hasonló, többkörös licitálás során alakulnak ki a végső árak, akkor nem zárható ki, hogy a frekvenciablokkok ára nálunk is az egekbe emelkedjen, mert