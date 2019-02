2020-ban jöhet az országos e-jegyrendszer

A tervezett határidők szerint 2020 nyarára várható a megrendelői funkciók kifejlesztése és az országos éles üzem kezdete.

A HKIR projektet a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. konzorciumaA jelenlegi, sokszor szigetszerű megoldások helyett egy nemzetközi szinten is egyedülálló, integrált, komplex rendszer jön létre Magyarországon.A HKIR az utasok számára minden alágazatban egységes, teljes körű, átlátható és könnyen felhasználható információkat szolgáltat, így gyorsabban és egyszerűbben megtervezhetővé teszi az utazásokat.A helyközi szolgáltatók meglévő rendszereinek és eszközeinek beépítésével létrejönAz értékesítési rendszer fő pillére az önkiszolgáló, az utas okoseszközével összekapcsolt, papírmentes elektronikus csatorna.A műszaki feltételek megléte esetén az országos rendszerhez a helyi szolgáltatók is csatlakozhatnak, ezzel háztól-házig megvalósul az "egyjegyes" utazás. Forgalmi zavar és rendkívüli esemény esetén a szolgáltatók felett álló országos forgalomirányító gondoskodik az utasok továbbszállításáról. Az utazási kedvezmények jogszerű igénybevételének igazolására is alkalmasak lesznek a már használatban lévő elektronikus kártyák (pl. az eSzemélyi).A fejlesztés eredményeként egységes megjelenésű értékesítési csatornákon válthatnak majd menetjegyet, bérletet az utasok. A projektnek köszönhetően a közösségi közlekedés állami megrendelője számára átláthatóbb és pontosabb adatok állnak rendelkezésre a szolgáltatások tényleges megvalósulásáról, minőségéről és költségeiről. A rendszerből származó naprakész információk a közösségi közlekedés finomhangolását, jobb minőségű és hatékonyabb működtetését alapozzák meg.