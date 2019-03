5G-nagyhatalommá tenné a kormány Magyarországot

Az 5G napjaink egyik legnagyobb hatású technológiai újdonsága, amely az állampolgárok és a vállalkozások mindennapi életét alapjaiban megváltoztató innovatív termékek, szolgáltatások és üzleti modellek elterjedését teszi lehetővé. Széles körű elérhetősége alapvető feltétele pl. az önvezető járművek, a távdiagnosztika és távműtétek, az okosgyárak és okosvárosok, a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazások használatának, működtetésének

A közlemény szerint a tervezetet a minisztérium, a Digitális Jólét Program (DJP) és az 5G Koalíció (5GK) képviselői a Digitális Jólét Fórumon mutatták be szerdán a Millenáris Startup Campuson.- idézi a közlemény Solymár Károly Balázst, az ITM infokommunikációért felelős helyettes államtitkárát.Az 5G az innováció katalizátoraként versenyelőnyt jelenthet az új technológiát elsőként bevezető országok számára - tette hozzá az államtitkár.Ismertetése szerint a stratégia két pillér mentén kilenc eszközcsoportot és 32 intézkedést azonosít be annak érdekében, hogy hazánkban a világon az elsők között álljon rendelkezésre 5G szolgáltatásra alkalmas infrastruktúra. Kiemelt cél a piacképes üzleti modellek és technológiai megoldások kidolgozására alkalmas, világszínvonalú kutatás-fejlesztési és innovációs környezetek és tesztrendszerek létrehozása is.Mácz Ákos, az 5G Koalíció szakmai vezetője szerint Magyarország számos olyan adottsággal rendelkezik, amelyek előnyt jelentenek az 5G kiépítés és az alkalmazások fejlesztése során. Ezek közé tartoznak a távközlési szektor infrastrukturális jellemzői, fejlettsége, az intézményi feltételek, a kormányzati és a piaci szereplők elköteleződése, vagy a tesztkörnyezetek létrehozásához elengedhetetlen egyetemi-vállalati együttműködések eddigi példái is.A világban jelenleg az 5G technológia szabványosítása és tesztelése zajlik. A mobilszolgáltatás 2020 utánra várható kereskedelmi indulását követően az 5G szinte korlátlan sávszélességet biztosít majd, megteremtve ezzel a nagy adatátvitelt igénylő fejlesztések infrastrukturális hátterét. Magyarországon a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a Zalazone kínál Európában egyedülálló lehetőséget az 5G hálózatba kapcsolt járművek tesztelésére, a közlekedési szituációk modellezésére valós környezetben - emlékeztetnek a közleményben.A tervezetet a Magyarországi 5G Koalíció keretein belül, a szolgáltatók, eszközgyártók, fejlesztők és a potenciális üzleti felhasználók bevonásával elelvégzett intenzív munka alapozta meg. Az állami szereplők részvételével most az érdekek egyeztetése, a tapasztalatok megosztása és a stratégiai döntések előkészítése zajlik. Az 5G Stratégia szakmai tervezetét a fórumon megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével véglegesítik, elfogadásáról a kormány dönthet majd - áll a közleményben.