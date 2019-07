A fizetések alapján reklámoztak a holland bankok, kiakadt a hatóság

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A fizetési adatok egy ügyfél életéről teljes képet festenek: mire költöd a pénzed, mely szövetségeknek vagy a tagja, ki a párod. Ezért is volt fontos, hogy a hatóság rámutasson a bankoknál az adatvédelmi szabályokra.

Az ING a múlt hónapban közölte, hogy azt tervezik, a tranzakciós adatokat felhasználva küldenek ügyfeleiknek még relevánsabb e-mailes és sms ajánlatokat. A terv ugyanakkor felkeltette adatvédelmi szakértők figyelmét is, ezért a holland adatvédelmi hatóság levelet írt a holland bankoknak, melyben tisztázzák: a bankoknak nem engedélyezik, hogy az ügyfeleik pénzügyi tranzakcióira alapozva küldjenek banki ajánlatokat.Katja Mur, a hatóság egyik vezetője úgy fogalmazott:Bár a levél megszületését az ING gyakorlata inspirálta, más bankok is hasonló módon használják fel a tranzakciós adatokat (az ABN Amro, a Rabobank és a de Volksbank neve si felmerült helyi lapokban ezzel kapcsolatban). Az ABN Amro is felhagyott a gyakorlattal ideiglenesen, és most a hatósággal való találkozót várják, ahol tisztázhatják az ügyet.A magyar alapítású WUP azzal is hasonló területen aktív: azzal foglalkozik, a bankoknál lévő adatvagyont hogyan lehet értékesítésre használni. Erről részletesen itt írtunk legutóbb.