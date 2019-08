A Klarna lett Európa legértékesebb fintech startupja

Akár más elektronikus fizetéssel foglalkozó startupok, a Klarna is elsősorban az online kereskedelemben vetette meg a lábát. Mégsem egy újabb PayPalról vagy AliPayről van szó, hiszen itt nem kizárólag azonnali fizetésre van lehetőség, hanem mikrohiteleket is kínálnak, sőt, banki licenccel is rendelkeznek és hamarosan egy e-kereskedelmi/bankolási hibriddé alakulnak majd.A Klarnának jelenleg 60 millió ügyfele van és körülbelül 100 ezer bolttal működnek együtt. Saját számításuk szerint az e-kereskedelmi piac 30%-át a kezükben tartják Svédországban, míg a teljes észak-európai piac (beleértve Németországot) 10%-át uralják.A svéd fintech startup a mostani 460 milliós friss tőkebevonással 5,5 milliárd dolláros értékeltséget ért el, ezzel Európa legértékesebb fintech startupja lett, és a világ egyik legértékesebbnek tartott fintech cége. A pénzből az amerikai piacon fognak terjeszkedni.