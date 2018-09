A támadók fejlődnek, a GDPR csak a hangsúlyokat tolta el az MNB szerint

Regisztráció a GDPR 2.0 konferenciánkra itt! ÁTTEKINTÉS

Az utóbbi hónapokban nagyon megnőtt az adathalász támadások száma, melyek nem közvetlenül a bankok, hanem elsősorban az ügyfelek ellen irányulnak. Egyre testreszabottabb, meggyőzőbb támadásokat látunk. Már a magyar nyelvvel sincs akkora problémája a bűnözőknek, mint néhány évvel ezelőtt, ezért indokolt az óvatosság.Mivel a bűnözők az ügyfeleket támadják, a pénzintézeteknek a belső védelmi vonalak kiépítése mellett fontos feladata az ügyfelek tájékoztatása, figyelemfelhívás a biztonságos elektronikus bankolás alapvető szabályaira. Ez a tájékoztatási kötelezettség a PSD2-ben is hangsúlyosan megjelenik, ezért a mi részünkről is egyre fontosabb elvárás. A biztonsági szinten mindig lehet javítani, de ez műfaji sajátosság, nem abból adódik, hogy rossz lenne a helyzet.Úgy látom, hogy alapvető módszertani, működésbeli változást nem hozott a GDPR, de a prioritások kicsit átrendeződtek, a korábban is létező adatvédelmi és adatbiztonsági feladatok nagyobb hangsúlyt kaptak.