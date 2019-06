Adatok lenyúlásával építik az új bitcoint, már hétmillióan kaptak rá

Regisztráció után nemcsak a felhasználó nevét és e-mail címét, hanem a helyadatait is feljegyezte az Initiative Q, egy magát "új bitcoinnak" hirdető MLM-rendszer, melyet a PayPal egyik alapítója indított el - derítette ki a Forbes. Eddig körülbelül hétmillió ember regisztrált, akiket azzal győztek meg a rendszer üzemeltetői, hogy semmi befizetéssel több tízezer dolláros "hozamra" tehetnek szert, ha a tervezett fizetési rendszer elindul. Bár a Q a bitcoint többször is emlegeti, sem a kriptodevizákhoz, sem a blockchainhez nincs semmi köze.Részletesen itt írtunk róla:Saar Wilf, a rendszer üzemeltetője 30-40 millió regisztrált felhasználót vár, mielőtt elindítja a "fizetési rendszerét", tervei szerint erre az év végéig sor kerül. Mivel az érdeklődőknek nem kellett semmit fizetnie a rendszerbe, csak regisztrálniuk, Wilf azzal tervez forrásokat szerezni a fizetési rendszer felépítéséhez, hogy a felhasználók személyes adatait értékesíti. Az nem világos, hogy a GDPR és a Szilícium-völgyi cégeket érintő folyamatos adatfelhasználási botrányok közepette pontosan hogy tervezi több tízmillió ember adatait értékesíteni az Initiative Q.Wilf elismeri azt is, hogy egyelőre még nincsenek konkrét ötletei azt illetően, hogy pontosan hogy nézne ki a fizetési rendszer vagy hogy csábítanának el például kereskedőket a PayPaltól vagy más konkurenseiktől. Így nem világos az sem, hogy fizetnék ki azt a fejenként több tízezer dollárt, amit a regisztráltak személyes adataikért ígértek. Jelenleg 16 ezer dolláros jutalmat "becsülnek" minden új regisztráltnak, korábban még több mint 100 ezer dollárra taksálták a jutalmat minden új felhasználónak.Úgy tűnik, a techguru maga sem teljesen biztos a rendszer sikerében: "Nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy hosszú út áll előttünk, melyben rengeteg a kockázat. Nem szeretném, ha bárki is azt érezné, hogy félrevezettük, ha nem éri el a projekt a céljait. Teljesen lehetséges, hogy mindez egyáltalán nem valósul meg" - mondta a Forbes nak.Az Initiative Q weboldalán közzétett tervei szerint 2019 közepén indulna a rendszer fejlesztése, 2021-ig lenne kész - már ha elindul. Annyit lehet tudni a projekt jövőjét illetően, hogy a fizetési rendszert rebrandelik majd, ha pedig becsődöl a projekt, Wilf azt ígéri, az összes felhasználó adatait törlik.