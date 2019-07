Átfogó kutatás készült a Huawei alkalmazottainak hírszerzési kapcsolatairól (2.)

"A kulcsfontosságú középvezetőknek a Huaweinél komoly hátterük van a hírszerzési és katonai szervezetekkel való együttműködésben. Egyes alkalmazottak összeköthetőek konkrét hackertámadásokkal és ipari kémkedéssel, melynek nyugati vállalatok voltak a célpontjai" - állítja a tanulmány.A Huawei több nyugati kormány tiltólistájára került, miután azzal vádolták meg a céget, hogy a kínai titkosszolgálatokat segíti kémkedni készülékeikbe telepített "hátsó bejáratok" segítségével. A Huawei továbbra is minden vádat tagad.Az önéletrajzokhoz a kutatók nyilvánosságra került online adatbázisokon keresztül jutottak hozzá. Egy életrajzban az áll például, hogy egyszerre a kínai Népi Felszabadító Hadsereg egyetemén tanított és a Huaweinél dolgozott egy alkalmazott, míg egy másik személy egyszerre egy állami hírszerzési intézménynél és a Huaweinél töltött be pozíciót. Állítólag ez a személy "olyan tevékenységet is végzett, amely információrögzítési technológia beszerelését írta körül Huawei-termékekbe."Balding a tanulmányát úgy kommentálja, hogy "nincs arról információm, hogy közvetlenül megkérte a Huawei alkalmazottjait kínai állam, hogy kémkedjen. Csak azért mondom ezt, mert nincs hangfelvételem vagy e-mailem erről. Viszont azt el tudom mondani, hogy az életrajzok említenek információelfogást és azzal is tisztában vagyunk, hogy a Huawei alkalmazottja kettős pozíciót töltött be a Népi Felszabadítási Hadsereg stratégiai támogatási egységében, amely az elektronikai és nem hagyományos hadviselésért felel."A Huawei a tanulmányra úgy reagált, hogy nem tudják az életrajzok hitelességét megerősíteni és állítólag szigorúan elvárják alkalmazottaiktól, hogy mire a vállalatnál munkába állnak, minden kapcsolatukat megszüntessék a hadsereggel és a kormánnyal.Frissítés: cikkünk megjelenése után a Huawei az alábbi állásfoglalást küldte nekünk: