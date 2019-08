Azonnali fizetési céget vesz a Mastercard

A Mastercard felvásárolja a dán Nets nevű céget, mintegy 2,85 milliárd euróért. Ez az a payment területen aktív, különféle fizetési megoldásokat szállító cég, amely a magyar azonnali fizetési rendszert is szállította.A Nets felvásárlásával azonnali fizetési platformot, számlák közötti fizetési és elszámolási megoldásokat és e-számlázási szoftvert is szerez a Mastercard, amelynek történetében ez számít a legnagyobb felvásárlásnak. A kártyatársaság közlése szerint a következő két év profitját viszi el a nagybevásárlás, a deal kb. 2020 közepén zárulhat.A világ egyre több országában indulnak el bankszámlák közötti fizetési rendszerek, Magyarországon július elsején indult volna el egy ilyen, de egyes bankok nem tudtak felkészülni a határidőre, így jövő márciusra halasztották az indulást.Már többször írtunk arról, az azonnali fizetési rendszerek a készpénz mellett a bankkártyás és más elektronikus fizetéseknek is új versenytársat jelenthetnek, és hosszú távon olyan fizetési megoldások, fizetési láncok is létrejöhetnek, melyekben nem kapnak szerepet a kártyatársaságot. A lépéssel részben az lehet a cél, hogy ne maradjanak ki a bizniszből hosszú távon sem.Emellett az újonnan megszerzett fizetési megoldásokkal olyan portfóliót tudnak építeni, amely az elektronikus fizetések körében közel 100 százalékos lefedettséget jelenthet ma. Hétfőn egyébként a Fed is bejelentette: Amerikában is azonnali fizetési rendszer bevezetését tervezik.