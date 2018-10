Beszáll az H&M a svéd fintech szupersztárba

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Eddigi legnagyobb partnerségi megállapodását kötötte meg a fizetési szolgáltatások nyújtó fintech startup, a Klarna: az H&M ezentúl a Klarna szolgáltatását használja a boltjaiban. Az H&MElső körben a svéd és a brit H&M-ekben vezetik be a Kalrna megoldásait, utána következik a többi piacuk. Korábbi partnerei közül az IKEA bútorgyártó és az Asos brit kiskereskedelmi cég emelkedik ki.Akár más elektronikus fizetéssel foglalkozó startupok, a Klarna is elsősorban az online kereskedelemben vetette meg a lábát. Mégsem egy újabb PayPaltól vagy AliPayről van szó, hiszen itt nem kizárólag azonnali fizetésre van lehetőség, hanem mikrohiteleket is kínálnak, sőt, banki licenccel is rendelkeznek és hamarosan egy e-kereskedelmi/bankolási hibriddé alakulnak majd.A Klarnának jelenleg 60 millió ügyfele van és körülbelül 100 ezer bolttal működnek együtt. Saját számításuk szerint az e-kereskedelmi piac 30%-át a kezükben tartják Svédországban, míg a teljes észak-európai piac (beleértve Németországot) 10%-át uralják.