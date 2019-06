Duplázott a Monzo digitális bank, már 2 milliárd fontot ér

A befektetési kört az Y Combinator Continuity vezette, amely egy szilícium völgyi akkcelerátor része, amely többek között az Airbnb és a Dropbox felskálázásban segített, de rajtuk kívül a Monzo korábbi befektetői is részt vettek a forrásbevonási körben.A Monzo az amerikai terjeszkedését finanszírozza a pénzből. Ezzel nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen Amerikában minden egyes államban külön működési engedélyt kell kérniük, ráadásul olyan erős konkurenciájuk van, mint a PayPal vagy a tech-szektorban erősítő hagyományos bankok.Kihívást jelent az is, hogy míg Európában 2017 óta rendelkeznek banklicenccel, ezt az USA-ba nem tudják útleveleztetni, így ezt is meg kell szerezniük, mielőtt teljes körűen megnyitják szolgáltatásaikat. Egyelőre áthidaló megoldásként az ohiói Sutton Bankkal lépnek majd partnerségre.A Monzónak jelenleg 2 millió felhasználója van, akik elsősorban azért mentek a bankhoz, mert egy könnyen használható, olcsó bankolási alternatívát kínál. Ebben a hónapban a Monzo a mostani közlée szerint 250 ezer új ügyfelet szerezhet, az első jelek szerint sikeres lesz az amerikai nyitás, ügyfelek ezrei regisztráltak a digitális banknál. A Monzóról részletesen legutóbb itt írtunk.