Év végén vethetik be a bankgyilkos csodafegyvert Magyarországon

Miért is ilyen menő ez a Revolut?

prepaid kártyákkal, melyeket többnyire ingyenesen lehet használni a világ számos országában (fizetéskor 5000 eurós, ATM-es készpénzfelvételkor 200 eurós összeghatárig),

nemzetközi átutalásokkal,

kriptopénz-kereskedelemmel (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, stb., a váltás költsége 1,5%),

személyek közti (P2P) hitelezéssel (500-2500 font közt, 12-60 havi futamidőre),

és utas-, telefon-, baleset-, és életbiztosításokkal.

Késik a magyar nyitás

A helyzeten az segítene, ha a Revolut nyitna egy magyar számlát és szerezne egy magyar IBAN-t is, ez viszont az előzetes bejelentéssel ellentétben valószínűleg csak az év végén vagy 2019 elején fog megvalósulni, így a forintos feltöltésre is csak ezután lesz lehetőség.

Cél az újvilág meghódítása

Jelenleg 3 millió felhasználója van a Revolutnak világszerte, hivatalosan csak az EU-ban működik. Naponta 7000 új számlát nyitnak a startupnál, melyet többek közt olyan tőkealapok támogatnak, mint az Index Ventures, a Ribbit Capital és a DST Global.A cég alapvetően prepaid-kártyákkal kezdett el foglalkozni, de hamarosan várhatóan egy olyan neobankká növi ki magát, melyen keresztül átutalástól kezdve kriptopénzeken keresztül részvénykereskedésig mindennel lehet foglalkozni. Jelenleg foglalkoznak többek közt:A Revolut nagy előnye akkor domborodik igazán ki, ha az ügyfél gyakran jár külföldre. Míg például Magyarországon mind a bankok, mind a valutaváltók a bankközitől eltérő (jellemzően jóval drágább) árfolyamon váltják a devizát, valutát, a brit startup bankközi árfolyamon teszi ezt. A bankkártyás vásárlás mellett egy bizonyos összegig a készpénzfelvétel is ingyenes, és a Revolut ügyfelei plusz kedvezményekben is részesülhetnek, ha az egyébként díjmentes számlát upgradelik prémium számlára. Nemrég piacra dobtak egy fémből készült bankkártyát is, ami a vásárlások után kriptopénzt térít vissza a felhasználóknak, erről itt írtunk:Idén márciusban jelentette be a Revolut, hogy hamarosan hivatalosan is megnyitja kapuit magyar ügyfeleknek, ami azt jelenti, hogy forintban feltölthető szolgáltatást indít és felállít egy hazai ügyfelekkel foglalkozó, lokális csapatot is. A nyitás egyik feltétele a megfelelő ügyfélszám elérése volt, a Revolut csapata 2018 végéig 100 ezer felhasználót akart felszívni a magyar piacról, úgy, hogy az év elején még alig 12 ezer ember használta a forintra még nem optimalizált szolgáltatást. A bejelentésről itt írtunk:A bejelentés nagy vihart kavart, hiszen jelenleg a magyar ügyfeleknek nem elérhető a Revolut egyik fő előnye, a banki árfolyamnál jóval kedvezőbb, középárfolyamon való devizaváltás lehetősége, melyre egy prepaid-kártya feltöltésén keresztül van lehetőség. Most a Revulothoz forintban beutalt összegeket a hagyományos pénzügyi intézmények váltják át, így nem tudjuk élvezni a startup legnagyobb előnyét, hiszen az átváltás a kedvezőtlenebb, pénzintézetek által alkalmazott árfolyamon történik.A bevezetés egyelőre azért várat magára, mert a startup sokkal nagyobb piacokat nézett ki magának: az Egyesült Államokban és Kanadában terjeszkednének, úgyhogy minden erőforrásukat ide összpontosítják.Azóta egyébként, hogy márciusban bejelentették szolgáltatásukat, 8000 fővel, 20 ezer főre bővült a Revolut magyar ügyfélportfóliója. Vélhetően többségüknek van lehetősége euróban feltölteni a prepaid kártyáját vagy a kriptopénzkereskedés lehetősége izgatja őket. A kitűzött, 100 ezer fős ügyfélkör az év végéig viszont valószínűleg nem lesz meg, kivéve, ha a forintos feltöltési lehetőség addig elindul - Biceika szerint ugyanis ebben az esetben radikális ügyfélszám-növekedés figyelhető meg a helyi piacokon.A Revolut legnagyobb projektje most az, a startup tervei szerint már idén október és december között megnyitja kapuit a tengerentúlon.Nik Storonsky, a Revolut vezérigazgatója a TechCrunchnak nyilatkozta, hogy körülbelül 60 ezer ember van várólistán az Egyesült Államokban és várja, hogy elérhető legyen Európán kívül is a startup szolgáltatása.Ezen kívül a Revolut egyis indítana Wealth néven, ez várhatóan 2019-ben lesz elérhető. A szolgáltatással nemcsak a hagyományos brókerekkel, hanem olyan ingyenes részvénykereskedési startupokkal is versenyre kelne, mint a Robinhood vagy a Trading212. Előbbi az Egyesült Államok piacáról körülbelül négymillió felhasználót szívott már most fel. Azt egyelőre nem tudni, hogyan tervez profitálni a Revolut az új szolgáltatásból, a Robinhoodnál úgy működik a rendszer, hogy a befektetők készpénzállományát befekteti a cég rövid állampapírokba, bankbetétekbe, a hozamot pedig megtartja magának.Ezen kívül a startup európai banklicencet is igényelt, elmondásuk szerint várhatóan az év végéig dönt az EKB, meglapják-e ezt.Amerika és Kanada mellett egyébként a Revolut, vélhetően ez lesz a startup hídfőállása az ázsiai hódításhoz, bár erről hivatalosan a cég még nem kommunikált.