Ezentúl minden héten egy bizottság dönt a nyugdíjak utalásáról

Hogyan lehet, hogy csupán a Nyufig igazgatóhelyettesének felelőssége állapítható meg?

Mit jelent a konkrét ügyre vonatkoztatva, hogy a "technikai probléma emberi tényezőre vezethető vissza"?

Konkrétan milyen intézkedések történtek a "folyósításhoz kapcsolódó előzetes és utólagos kontroll megerősítése és ügyeleti rendszer létrehozása iránt"?

a MÁK-nál felállt egy belső Utalási Bizottság,amelynek feladata minden héten áttekinteni, monitorozni a várató kiutalásokat a társadalombiztosítási és bérszámfejtés oldalon, valamint a már teljesített utalások későbbi ellenőrzését a pénzforgalmi szakterület munkatársaival.

a létrehozás alatt álló komplex nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer nem új eljárásrendet vagy szabályozási utat jelent, hanem integrált informatikai technológián alapuló hatékonyabb információáramlást tesz majd lehetővé, még jobban elősegítve ezzel a feladatellátás teljes körű modernizációját.

A bikkfanyelv-értelmezésünk szerint előbbi annyit tesz, még eggyel több szinten ellenőrzik a kiutalásokat, utóbbi pedig egy új belső vállalatirányítási IT-rendszer bevezetését jelentheti, amelyben a jogosultságok, kötelességek, logok, kommunikációs csatornák jobban működnek, dokumentáltak.

Mesterházy Attila MSZP-s képviselő írásbeli kérdéseket nyújtott be a Pénzügyminisztériumnak a nyugdíjátutalások késése után, többek között megkérdezte:Tállai András államtitkár közölte,Azt is elárulta:Arról már nem szólt, mit jelent, hogy a ""technikai probléma emberi tényezőre vezethető vissza", mi úgy tudjuk, hogy egyszerűen rossz értéknappal küldték be az átutalásokat a rendszerbe.