Ezrével tűnnek el a bolti terminálok - Meghosszabbítják a kormány programját

Gion Gábor részt vesz május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon, ahol a készpénzmentes Magyarország témájában tart nyitóelőadást. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Készpénzmenetesítő program

A terminálokat azonban úgy tűnik, a második körben már nem sikerült határidőre kiosztani, ugyanis utolsó pillanatban 15 hónappal meghosszabbíttták a programot.

A kormány két körben 30-30 ezer állami támogatású (maximum 80 ezer forintig térített) kártyaterminál-telepítésére kiírt programot indított 2016 végén összesen 4,8 milliárd forint értékben, hogy ezzel a kártyaelfogadást felpörgesse. A program kifejezetten azoknak a boltoknak teremt a piacinál olcsóbb kártyaelfogadási lehetőséget, amelyekben eddig nem volt kártyaelfogadó terminál.A március 29-ei közlönyben megjelent rendeletmódosítás szerintoszthatják ki a terminálokra pályázó kereskedők között az új, érintéses fizetésre alkalmas, színes kijelzős terminálokat. A kártyaterminálokat kihelyező szolgáltatók is haladékot kaptak, a második körben kiosztott terminálokra

Lassan itt a második kör vége

A készpénzmentesítő program első köre 2017 decemberében zárult, a szolgáltatói visszajelzések alapján sikerrel, vagyis az államilag támogatott terminálokat ki is helyezték. Igaz, a terminál-telepítéseket a szolgáltatók többnyire 2017. második felében bonyolították, mivel a POS-terminálok beszerzése, majd a kereskedőkkel történő szerződéskötés is hónapokat igényelt.2017 egészében 26 ezerrel nőtt a boltokban üzemelő POS-terminálok száma, miközben 30 ezer államilag támogatott terminált helyeztek ki a boltokban. Ez csak úgy lehetséges, hogy a telepítési programon kívül nettó 4 ezerrel csökkent a korábban a boltokban lévő POS-terminálok száma (pl. boltok bezárása miatt), és ezek helyett értelemszerűen a kedvező konstrukcióval beszerezhető állami terminálok kerültek az új kártyaelfogadó helyekre. Ezt egyébként alá is támasztja az érintéses kártyaterminálokról szóló MNB-statisztika, az időszakban az érintéses terminálok száma majdnem épp 30 ezerrel emelkedett.A második állami POS-telepítési kör határideje 2019. március vége. Ez a kör valószínűleg már 2018. január elején elindult, azóta azonban2018. december végéig. Az előző körben látotthoz hasonló arányt feltételezve a második kör 30 ezer termináljának még csak a harmadát osztották ki a szolgáltatók december végéig, hiszen az érintéses terminálok száma is csak 10,6 ezerrel nőtt tavaly.

A tavalyi utolsó egyedévben a kártyaelfogadó fizikai boltok száma még soha nem látott mértékben, közel 2 ezerrel csökkent a harmadikról a negyedik negyedévre, és kis mértékben esett a boltokban üzemelő POS-terminálok száma, ráadásul az érintéses terminálok száma is 91-gyel esett.

A kormány célja a bankkártya terminálok számának növelése. Többek között ezt segítheti az is, hogy a bankkártya-elfogadóhelyek telepítésének határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbította a tárca. Így - számításaink szerint - még több üzletben, illetve szolgáltatónál lehet majd bankkártyával is fizetni, és várakozásaink szerint a szerződött partnerek ezen idő alatt képesek lesznek a teljes általuk vállalt mennyiséget kihelyezni, így szankcióra sem lesz szükség.

A terminálprogram második körére a jelek szerint elfogyott a lendület, a kereskedők már nem kapkodtak úgy a lehetőségért, mint korábban. Tekintve, hogy a terminál ingyenesen beszerezhető a programban, és a piacinál lényegesen kedvezőbb, legfeljebb 1 százalékos tranzakciós költséggel üzemeltethetők is, már jó eséllyel nem, vagy nem csak költségkérdés a kártyaelfogadás a még mindig kimaradó boltoknál. Ennél valószínűbb, hogy náluk az üzleti filozófia, vagy az elektronikus fizetések okozta transzparencia miatt nem akarnak terminált telepíteni a pénztárakban.

Az MNB által közölt adatokból és a progam meghosszabbításának tényéből arra következtethetünk, hogy ha az idei első negyedévben nem pörgött fel brutálisan a terminálkihelyezések száma, akkor a második körben az ingyenesen beszerezhető, nagyon kedvező feltételekkel üzemeltethető terminálok jelentős része, durván fele-kétharmada a pénzintézeteknél ragadhatott.Megkérdeztük a Pénzügyminisztériumot, hogyan értékelik a program eddigi eredményeit, és milyen szankciókra számíthatnak azok a szolgáltatók, amelyeknél bentragadtak az államilag támogatott terminálok. A Pénzügyminiztérium az alábbiakat válaszolta: