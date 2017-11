Farkas Ádám üzeni a bankoknak: nem védekezni kell, hanem kihasználni a lehetőséget

Nem mondom, hogy biztonsági őröket is kellett alkalmaznunk, de erre is majdnem sor került, pedig ez ritkán fordul elő nálunk.

Az átmeneti időszakban az EBA kibocsát egy véleményt még decemberben, amely részletesen kitér arra, hogy ebben a kritikus időszakban mit várnak el. Ez a vélemény nem a piaci szereplők számára lesz megfogalmazott vélemény, ebben azt javasolják, hogy az ebben lefektetett szabályokat alkalmazzák. A bankokat, az új szereplőket és a nemzeti hatóságokat is arrafelé irányítják, hogy a PSD2 szerinti interface-eket minél hamarabb fejlesszék le

A PSD2 jogszabály céljai párhuzamosan állnak fenn, és időnként ellentmondanak egymásnak. Az egyik legfontosabb cél, hogy a versenyt erősítse a fizetési piacon, új szolgáltatók belépését engedje meg, az innovációt támogassa. Egy másik cél, hogy erősítse a fizetési rendszerek biztonságát, az ügyfelek védelmét, hiszen az innovációk gyakran új kockázatokat rejtenek magukban. A fizetési piac egységesítése is fontos a PSD2 által - fejtette ki Farkas Ádám, az Európai Bankhatóság főigazgatója Banking Technology konferenciánkon.Minél részletesebben szabályozzák a piacot, annál kevésbé lesz technológia semleges a szabályozás, illetve minél szigorúbbak a biztonsági elvárások, annál nehezebb az innováció támogatása a szabályozással. A legnagyobb probléma egy konkrét rendelettervezet kidolgozásánál merült fel, ez az SCA, vagyis az erős ügyfélhitelesítésről és a közös és biztonságos kommunikációról szóló részletszabály (RTS). Ezek rendeletek, amelyek minden nemzeti szabályozásban kötelezően jelennek meg.Az EBH részletszabályokra vonatkozó mandátumánál a munka megkezdése után az első lépés a konzultáció, ilyenkor a konzultációs honlapon megjelenik a szabálytervezet szövege, és itt bárki tehet javaslatokat a szabály módosítására. ezután az EBA ezt feldolgozza, ha RTS-ről van szó, akkor az Európai Bizottságnak el kell fogadnia. Ha ez megtörtént, akkor megjelenik a közlönyben, és az ott megjelent dátumok szerint hatályba fog lépni. A szabályok több, mint fél úton járnak a szabályok ebben a pillanatban - mondta Farkas Ádám.2015 decemberében már előzetes konzultációt helyeztek ki az EBA honlapjára, mert már akkor látták, hogy ez a részletszabály problémás lesz. 2016 augusztusában már a formális konzultáció is megtörtént, az erre érkezett 242 válasz 320 egyedi kérdést vetett fel. Ezeket feldolgozva meghallgatásokat is tartottak, ahol komoly érdekek feszültek egymásnak.2017 februárjában benyújtották a tervezetet, majd az Bizottság 4 komoly módosítási javaslatot tett. erre válaszolva júniusban publikáltak egy véleményt, és ebben 4-ből 3-pontottal nem értettek egyet.A rendelettervezet ismét a bizottságnál van, alapvetően kikerült az EBA kezéből. Könnyen előfordulhat, hogy az Európai Tanács visszahívja a rendeletet.A harmadik felek, akik a screen scraping (vagyis lényegében véve a netbankokba való bejelentkezés, és az adatok kimásolása) módszer segítségével az ügyfél hozzájárulásával megszerezhetik az ügyfélazonosításhoz szükséges információkat. Ez jelen pillanatban a gyakorlatban működik, de a PSD2 biztonsági előírásainak ez nem az eljárás nem felel meg.Az RTS meghatározta, hogy a bankoknak egy dedikált interface-t kell kialakítania, ahol az AISP szolgáltatók és a PISP szolgáltatók hozzáférhetnek az adatokhoz. A vita arról szól, hogy a számlavezetők megcsinálják az interface-t, az új szolgáltatók viszont attól tartanak, hogy meg fogják akadályozni azt, hogy ugyanolyan gyorsasággal álljon rendelkezésre, mint amit a saját felületén biztosít az ügyfeleinek.Magyarán hogy lesz-e valós verseny a szolgáltatók és a bankok között. A bizottság azt mondta, hogy abban az esetben, amikor ezek a dedikált interface-ek nem biztosítják ugyanezt a gyorsaságot (pl. szolgáltatás kiesés, leállás van), akkor "fall back" opcióként használhassák a screen scrapingmódszert. Ezzel az EBH bizottság még nem hozta meg a végeleges döntését, a háttérben persze tudjuk, miben gondolkoznak, de formálisan, jogilag már nincsen erre ráhatásuk - fejtette ki Farkas Ádám.Amikor megjelenik a kritikus rendelet, akkor megpróbálnak szervezni olyan piaci meetingeket, ahol a bankok problémáira próbálnak meg választ adni. "Én úgy gondolom, az ügyfelek biztosan nyertesei lesznek a szabályozásnak. Amiben nem vagyok annyira biztos, hogy a piac egységesítését sikerül-e elérni, vagyis hogy amikor átlépnek a határon, akkor hasonló szolgáltatásokat tudnak-e elérni. A harmadik feles szolgáltatók számára nagy lehetőséget fog teremteni, és az is biztos, hogy világos szabályok közötti piacra lépést tesz lehetővé. A jelenlegi, hagyományos szereplők, bankok számára a kép egy kicsit összetettebb. Egyrészt a verseny erősödik egymás és az új szereplők hatására is, aki viszont jó megoldásokkal jelenik meg a piacon, az biztosan nyertese lesz a folyamatnak" - vélekedett.az PSD2 szabályok implementációjának szakmai felelőse a Q&A sessionben kifejtette, hogyde vannak olyan országok, ahol ez nem történik meg. A szabályozatlan időszak kockázatait látja-e az EBA? - tett fel a kérdést. Farkas Ádám erre válaszolva kifejtette, hogy az EBA figyeli és fellép azokkal az országokkal szemben, akik nem lépnek időben, mint mondta: sokszor látták ezeknek a kockázatoknak a bekövetkeztét is már, ezért szigorúan veszik a határidőket.