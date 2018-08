Futótűzként söpört végig az új fizetési őrület a Föld túloldalán - felkészül az egész világ

Hasonló témákról szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján is. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Csak tavaly 1178 milliárd dollárnyi pénzt költöttek el Kínában mobilfizetéssel, a 2016-os volumen több mint dupláját és az Egyesült Államok 112 milliárd dollárjának több mint tízszeresét.

Miközben Magyarországon, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban főleg készpénzzel és kártyákkal vásárlunk, Kínában a lakosság több mint harmada, mintegy 531 millió ember használ mobilfizetést, egy széles körben itthon még alig ismert fizetési formát. Ez a tranzakciós forma olyannyira elterjedt, hogy a lakosság 14%-a már egyáltalán nem hord magánál készpénzt, csak mobiljával fizet.

Az elektronikus tranzakciók több mint 80%-át a mobilfizetés teszi ki az ázsiai országban.

a vásárlások 22-30%-át még mindig készpénzben rendezik,

egy átlagos amerikai 38 csekket ír egy évben,

a vásárlások 27%-át hitelkártyával fedezik.

Ezzel szemben a sokak által a világ technológiailag legfejlettebb országának tartott Egyesült Államokban:

Az Egyesült Államokban a fizetési rendszerek és a számlavezetés többnyire a bankok és kártyatársaságok kezében van, míg Kínában a földből kinőtt mobilfizetési startupok ékelték be magukat a rendszerbe és hódították meg pár év alatt a mára már több mint ezermilliárd dolláros piacot. A piacot gyakorlatilag felosztotta maga közt a Tencent és az Alibaba fizetési cége, az Ant Financial

Ez a két cég pedig sokkal nagyobbra nőtte ki magát, mint bármely nyugati konkurensük. Ketten együtt több felhasználót szívtak fel, mint a teljes nyugati piac összesen (látható, hogy a Tencent által üzemeltetett WeChat Payt többen használják, mint az Ant Financial AliPay-ét, az Antnek mégis nagyobb a piaci részesedése - ennek oka, hogy az AliPay nagyobb volumenű kereskedelmi megbízásokat teljesít, míg a WeChat Pay a lakossági felhasználók körében népszerű).

A forradalom okai

A világ legnagyobb, ráadásul urbanizálódó népessége: 724 millió kínai használ okostelefont , közülük 531 millió ember használ rendszeresen mobilfizetést (ezért magasabb a WeChat Pay ügyfélszáma, hiszen annak ellenére, hogy valakinek telepítve van az alkalmazásuk, nem biztos, hogy használják is). Ezzel szemben hiába van az amerikaiak 77%-ának okostelefonja, ez nominálisan alig 250 millió embert jelent. Így a kínai cégek a hazai piacon egy sokkal szélesebb bázisra tudnak építkezni.

Ezzel szemben hiába van az amerikaiak 77%-ának okostelefonja, ez nominálisan alig 250 millió embert jelent. Így a kínai cégek a hazai piacon egy sokkal szélesebb bázisra tudnak építkezni. Kína a világ egyik leginkább digitalizált országa és az e-kereskedelem is itt a legfejlettebb. A McKinsey 2016-os adatai szerint Kína adja a világ e-kereskedelmi forgalmának 42,4%-át, miközben az Egyesült Államok alig 24,1%-át teszi ki. Kína unikornisainak (vagyis olyan startupok, melyek több mint 1 milliárd dollárt érnek és nyereségesek) teljes piaci értéke 379,7 milliárd dollár, ami alig marad el az Egyesült Államok 397,35 milliárdjától.

A kínai szabályozók, felügyeleti szervek hagynak teret a fejlődésnek, olyannyira, hogy van, hogy 5-10 évvel azután szabályoznak egy találmányt, miután az megjelent a piacon. Így történt ez többek közt az Alipay online átutalási rendszerével, az Alipay barcode-rendszerével és a ZhongAn biztosító számos termékével is. Ennek persze hátrányai is vannak - egyrészt fogyasztóvédelmi szempontból, másrészt pedig azért, mert ha lép a szabályozó, a szolgáltatóknak van, hogy 10 éve jól működő termékeket kell átszabniuk.

olyannyira, hogy van, hogy 5-10 évvel azután szabályoznak egy találmányt, miután az megjelent a piacon. Így történt ez többek közt az Alipay online átutalási rendszerével, az Alipay barcode-rendszerével és a ZhongAn biztosító számos termékével is. Ennek persze hátrányai is vannak - egyrészt fogyasztóvédelmi szempontból, másrészt pedig azért, mert ha lép a szabályozó, a szolgáltatóknak van, hogy 10 éve jól működő termékeket kell átszabniuk.

A hitelkártyák nem terjedtek el olyan mértékben Kínában, mint nyugaton, egy 2016-os statisztika szerint egy kínaira 4,47 bankkártya jut, miközben hitelkártyák esetén ez a szám alig 0,31.

Részben ok, részben következmény, hogy sokkal több pénzt öntenek Kínában a kockázati tőkések a fintechszektorba, mint bárhol máshol a világon.

Annak, hogy a kínai mobilfizetési piac miért előzte meg az egész világot és vált piacvezetővé, főleg a következő okai vannak:

Van mitől félnie a világnak

Az olyan techóriások, mint a Tencent és az Ant Financial nemcsak stabil ügyfél- és bevételi bázissal rendelkeznek, hanem méret tekintetében megelőzik több nyugati konkurensüket, sőt, még Amerika nagybankjait is.

A mobilfizetési rendszerek áttörő sikere nem áll meg Kínában, a folyamatot vezető kínai fintechek ugyanis nemzetközi babérokra törnek. A Tencent július végén jelentette be , hogy Amerikában terjesztené WeChat Pay szolgáltatását, elsősorban kínai turistáknak, majd később amerikainak is, ha egyszer a szolgáltatás igénybevételéhez nem lesz szükséges kínai bankszámla (mert például megállapodnak egy amerikai bankkal). Az Ant Financial pedig próbált már Amerikában terjeszkedni a MoneyGram felvásárlásával, az amerikai felügyelet viszont blokkolta tranzakciót, így most Ázsiában terjeszkednének (főleg a mobilfizetésben szintén erős Indiában), mielőtt újra nekivágnak az USA-nak. Ha egyszer így tesznek, a nyugati mobilfizetési cégeknek bőven van miért aggódniuk:

Egyes kínai mobilfizetési cégeknek (kivált a Tencentnek) számos olyan szolgáltatása van, melyet nyugati konkurensek termékei inspiráltak , de ezeket továbbfejlesztették, ötletből megvalósították. Bár a Tencentnek számos jogvitája akadhat, a cég nyugati vállalatokban való részesedése (pl. Tesla, Snapchat) sok esetben előnyére várhat, valamint hozzáférést nyer azok legújabb terveihez, szabadalmaihoz is, így ezeket le tudja másolni, majd átszabva piacra tudja újra dobni, nagyobb innovációs- és marketingbüdzséből gazdálkodva, mint a konkurensek. A kínai cégek egyébként tudatosan terjeszkednek külföldön: a top 3 kínai techcég 35 céget vett meg külföldön 2015 és 2017 között, míg a három legnagyobb amerikai alig 20-at.

Bár a Tencentnek számos jogvitája akadhat, a cég nyugati vállalatokban való részesedése (pl. Tesla, Snapchat) sok esetben előnyére várhat, valamint hozzáférést nyer azok legújabb terveihez, szabadalmaihoz is, így ezeket le tudja másolni, majd átszabva piacra tudja újra dobni, nagyobb innovációs- és marketingbüdzséből gazdálkodva, mint a konkurensek. A kínai cégek egyébként tudatosan terjeszkednek külföldön: a top 3 kínai techcég 35 céget vett meg külföldön 2015 és 2017 között, míg a három legnagyobb amerikai alig 20-at. A kínai fintechek az oligopolisztikus vonások ellenére a "sokat olcsón" elvet (alacsony marzs, magas volumen) követik, amikor szolgáltatást nyújtanak, így az árversenyben simán meg tudják előzni nyugati konkurenseiket (az Ant például 1,2%-ot kér el a kereskedőktől az Alibaba platformján, míg a PayPalt az eladók 3,4%-ért használhatják). A ZhongAn biztosítónál pedig már pár centes díjtól lehet biztosítást kötni vagyonra, balesetre.

Míg az Egyesült Államokban 14 ezer pénzintézet és 16 nagyobb fizetési rendszerekkel foglalkozó cég versenyez a (viszonylag kicsi) mobilfizetési piacért, a kínai piac sokkal centralizáltabb a két cég dominanciája miatt, így talán kevesebb erőforrást emészt fel a piaci dominanciáért folytatott küzdelem, és nincsenek méretgazdaságossági problémák sem (ez különösen Európával szemben jelent előnyt).

Mit tehet a Wall Street?

Az Apple Pay Cash , mellyel iPhone-tulajdonosok egymásnak tudnak mobilfizetési tranzakciót lefolytatni, de hasonló megoldáson dolgozik a Google-Samsung páros is.

A JP Morgan és a Bank of America pedig többek közt a Zelle nevű rendszeren dolgozik, melynek segítségével azonnal tudnak egymással fizetni a program felhasználói, a Paypal Venmója pedig főleg a fiatal felhasználókra céloz.

nevű rendszeren dolgozik, melynek segítségével azonnal tudnak egymással fizetni a program felhasználói, a Paypal Venmója pedig főleg a fiatal felhasználókra céloz.

összefognak egymással és létrehoznak egy közös mobilfizetési platformot (ennek előjelei már most is mutatkoznak például a fent említett JP Morgan-BofA együttműködésnél),

agresszív marketingkampányokkal 1-2 év alatt széles körben elterjesztik a mobilfizetést az Egyesült Államokban,

protekcionista politikusok kerülnek hatalomra, akik nem engedik a kínaiakat a piacra.

Másképpen simán lehet, hogy a Tencent és az Ant Financial pár éven belül megeszi a Wall Street kenyerét.

A szétaprózott amerikai és nyugat-európai piacnak van még pár éve felkészülni a kínai cégekkel való öldöklő harcra, legalább amíg az amerikai felhasználók megtanulnak bízni a mobiljukban (az amerikaiak fele még mindig úgy véli, a bankkártya biztonságosabb) és jobban elterjed ez a fizetési megoldás.A jelenleg legerősebb versenyzők Amerikában:Ma egyébként az amerikai boltok 50%-a (mintegy 5 millió bolt) elfogadja már az Apple Payt, míg a Google Pay 4 millió helyen fogadható el, így a sikerhez szükséges infrastruktúra kialakítása már elkezdődött.Mégis az amerikai / európai fizetési rendszerek legjobb esélye a kínaiak ellen, ha:Források: China Banking News Pew Research , Statista, China Internet Watch