Hamarosan akár egy szelfivel is fizethetünk Magyarországon

Okoseszközeinken a hagyományos funkciókon kívül egyre gyakrabban használjuk a biometrikus megoldásokat is. Az Európai Unió PSD2 irányelve és az úgynevezett erős ügyfél-hitelesítés pedig lehetővé teszi, hogy mastercardos vásárlásainkat is biometrikus úton hitelesítsük.Az Oxfordi Egyetem és a Mastercard közös kutatása rámutatott, hogy a vásárlók túlnyomó többsége (93 százaléka) részesíti előnyben a biometrikus fizetést a hagyományos, PIN-kódos megoldással szemben. E mellett a banki szakemberek is szívesen fogadnák el ezeket a megoldásokat, a megkérdezettek 92 százaléka volt nyitott az ilyen jellegű szolgáltatásra. Ráadásul a bankok szerint sokkal valószínűbb, hogy egy vásárló befejezi a vásárlást, amikor biometrikus hitelesítést használ. A hagyományos megoldásokkal szemben (SMS-ben küldött egyszeri jelszó) a biometrikus hitelesítés 70 százalékkal csökkenti annak valószínűségét, hogy a vásárló megszakítja a fizetési folyamatot.A már meglévő online hitelesítési megoldások könnyen elriaszthatják a vásárlót, ha túl sok időt vesznek igénybe vagy túl bonyolultak. Az egyik megoldás erre a problémára, ha a fogyasztónak nem arra kell támaszkodnia, amit tud (jelszavakra, kódokra), hanem ami már eleve csak rá jellemző (biometrikus adatok, mint például az ujjlenyomat).A Mastercard Identity Check a világ 37 országában elérhető hitelesítési megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók biometrikus adataikat, például az ujjlenyomatukat, íriszüket, vagy arcukat használják az online vásárlás vagy banki ügyintézés hitelesítése során.