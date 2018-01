Hatalmas kriptopénzvagyont loptak el hackerek

A kriptopénzek izgalmas világáról kérdezhetsz legközelebbi klubunkon profiktól. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A Coincheck japán kriptotőzsdéről 523 millió darab NEM coint loptak el, melynek értéke mintegy 58 millió japán jenre, 534,8 millió dollárra tehető. A NEM coinok értéke az elmúlt 24 órában 11 százalékot esett a Coinmarketcap adatai szerint. A NEM coinok piaci kapitalizációja ezzel együtt is 7,6 milliárd dollárra tehető jelenleg.

A kriptotőzsde elismerte, hogy az ellopott NEM coinokat egy olyan "hot" tárcában tárolta, mely csatlakozott az internetre, ezzel szemben sok tőzsdén a kriptopénzeket úgynevezett "cold" tárcákban tárolják, melyekhez a neten keresztül lehetetlen hozzáférni. A NEM coinokat vállalati adatok kezelésére fejlesztették ki.Japánban nem ez az első eset, hogy nagy kriptotőzsdét hacklnek meg: a pár évvel ezelőtt még messze a legnagyobb forgalommal bíró bitcoin-tőzsdét, az MT Goxot is hackerek fosztották ki még 2014-ben, akkor 750 ezer bitcoint nyúltak le a tőzsdétől, és 100 ezer darabot a tőzsde ügyfeleitől. Egyes felvetések szerint ráadásul belsős IT-s is benne lehetett az esetben.